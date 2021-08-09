Руй Витория – об ответном матче с «Бенфикой»: «Завтра будет другая игра»
19:46
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от ответного матча против «Бенфики» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
— В первом матче «Бенфика» много играла флангами. Это вас удивило?
— Несмотря на то, что они создавали моменты, у нас опытная команда, которая хорошо сыграла в первом тайме. Во втором тайме у нас были сложности. После гола мы потеряли спокойствие, начали уступать в позиционной игре. Завтра будет другая игра. Команда у них будет сильная, но у нас есть хороший подбор игроков, но нет опыта игры в Лиге чемпионов. Будем стараться изменить ситуацию в нашу пользу.
Матч состоится во вторник, 10 августа, на стадионе в Лиссабоне и начнется в 22.00 (мск). В первой игре в Москве со счетом 2:0 победила «Бенфика».
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