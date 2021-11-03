Роналду признал, что «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Аталантой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после ничьей с «Аталантой» в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что команде есть куда расти. Английская команда на последних минутах сравнялас счет.

«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше.

С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.