Роналду признал, что «Манчестер Юнайтед» повезло в матче с «Аталантой»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после ничьей с «Аталантой» в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что команде есть куда расти. Английская команда на последних минутах сравнялас счет.
«Это был трудный матч. Здесь всегда непросто играть, но мы верили в себя до самого конца. Я помог команде набрать очко и очень этому рад. Нам все еще есть куда расти. Мы должны притереться друг к другу, но для этого потребуется время. У нас есть время, чтобы прибавить и стать лучше.
С «Аталантой» всегда непросто играть. В концовке нам немного повезло, но это футбол», — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032706--atalanta-vs-man-united/
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