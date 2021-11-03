Ловрен рассказал, на что «Зениту» рассчитывать в оставшихся матчах в группе Лиги чемпионов

Капитан «Зенита» Деян Ловрен после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что нужно биться до конца за выход в плей-офф.

— «Ювентус» выглядел иначе, чем в Петербурге. Сегодня они играли в более агрессивный футбол?

— Они начали атаковать с первой минуты, этот матч действительно отличался от того, что был в Петербурге, но мы этого ждали. Как я уже сказал, сначала мы неплохо отбивались от их агрессивного стиля. Могли ли мы что-то изменить? Возможно. Вероятно, нам не стоило опускаться так глубоко в оборону, потому что они отлично умеют играть в одно-два касания.

— Остается два матча, нужно биться до последнего?

— Конечно. Нам нужно выигрывать следующий матч против «Мальме». А в последнем матче с «Челси» нужно показать нашим болельщикам, что мы не боимся и готовы играть с такими соперниками.