Ловрен рассказал, на что «Зениту» рассчитывать в оставшихся матчах в группе Лиги чемпионов
Капитан «Зенита» Деян Ловрен после поражения от «Ювентуса» (2:4) в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что нужно биться до конца за выход в плей-офф.
— «Ювентус» выглядел иначе, чем в Петербурге. Сегодня они играли в более агрессивный футбол?
— Они начали атаковать с первой минуты, этот матч действительно отличался от того, что был в Петербурге, но мы этого ждали. Как я уже сказал, сначала мы неплохо отбивались от их агрессивного стиля. Могли ли мы что-то изменить? Возможно. Вероятно, нам не стоило опускаться так глубоко в оборону, потому что они отлично умеют играть в одно-два касания.
— Остается два матча, нужно биться до последнего?
— Конечно. Нам нужно выигрывать следующий матч против «Мальме». А в последнем матче с «Челси» нужно показать нашим болельщикам, что мы не боимся и готовы играть с такими соперниками.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-03-deyan-lovren-moment-s-perebitym-penalti-izmenil-igru.htm
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