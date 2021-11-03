Гениальный Роналду снова спас «МЮ», Левандовски отметил юбилей хет-триком
«МЮ» — главный по триллерам
Группа F
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (Иличич, 12. Сапата, 56 — Криштиану Роналду, 45+1, 90+2)
Загнать себя в яму, а потом героически из нее выбираться — любимая забава «красных дьяволов». То, что они пропустят в еврокубках- почти аксиома. За последние полтора десятка матчей единственным исключением стал прошлогодний разгром «Лейпцига» (5:0). На счастье Уле Гуннара Сульшера у него есть под рукой собственный барон Мюнхгаузен, совершающий подвиги по расписанию.
29 сентября, «Олд Траффорд». Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте приносит «МЮ» волевую победу над «Виляьрреалом» (2:1).
20 октября, место действия прежнее. Португалец сводит болельщиков с ума решающим голом в концовке настоящего триллера, по ходу которого 0:2 против «Аталанты» превращаются в 3:2.
2 ноября, Бергамо, еще один концерт по заявкам. На гол Иличича гости отвечают фантастически красивой комбинацией с пасом пяткой от Бруну Фернандеша и завершением Криштиану. Только этого мало. Арбитр после подсказки ВАР засчитывает взятие ворот за авторством Сапаты, так что Роналду снова приходится превращаться в Супермена. Для него это почти буднично, а исполнить удар для футбольных учебников в компенсированное время — раз плюнуть.
Это действительно что-то невероятное. Слова пятикратного обладателя «Золотого мяча» о том, что команда обязана поддержать Сульшера, не расходятся с делом. И норвежец, бесспорно, счастлив, что в Бергамо Криштиану обошел его по числу голов за «МЮ» и довел их количество до 127.
Алексей Миранчук снова наблюдал за этим великолепием со скамейки запасных, а его команду обошел в таблице «Вильярреал».
«Вильярреал» — «Янг Бойз» — 2:0 (Капуэ, 36. Гроневелд, 89)
В последние дни про Унаи Эмери говорили много, однако эти разговоры касались не нынешней команды тренера, а «Ньюкасла», который продолжает поиски нового тренера. Баск по версии британских СМИ — приоритетный вариант для новых владельцев «сорок», и, казалось, эти слухи мешают «подводникам». «Вильярреал» в последних трех матчах ла лиге набрал одно очко и проиграл дерби с «Валенсией», но в Европе все изменилось.
Хотя не обошлось и без удачи. Например, при счете 1:0 арбитр в неоднозначной ситуации отменил гол «Янг Бойз». А потом далеко выбежавшего из ворот Рульи на ленточке подстраховал Рауль Альбиоль. Испанцы смогли спокойно вздохнуть только после гола Гроневелда, которому ассистировал открывший счет Капуэ.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. «Манчестер Юнайтед»
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8-7
|
7
|
2. «Вильярреал»
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9-5
|
7
|
3. «Аталанта»
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-7
|
5
|
4. «Янг Бойз»
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-8
|
3
23 ноября. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» — «Аталанта».
У Тухеля снова «сухая» победа
Группа Н
«Мальме» — «Челси» — 0:1 (Зиех, 56)
За первые 45 минут шведская команда продемонстрировала две важные для «Зенита» вещи. Во-первых, «Челси» можно противостоять, в чем, собственно, сине-бело-голубые сами убедились во время визита на «Стэмфорд Бридж». Во-вторых, перед визитом в Скандинавию нужно забыть про три крупных поражения «Мальме» в первой половине группового раунда, и слова Томаса Тухеля об агрессивном стиле шведов — не дежурная вежливость. Пару раз хозяева огрызнулись столь сильно, что заставили Менди сделать выговор своим защитникам.
И все же класс есть класс. Сенегальский вратарь уже 12-й раз сыграл в Лиге чемпионов на ноль, а стоило «Мальме» чуть раскрыться, не построив низкий блок обороны, «Челси» мгновенно этим воспользовался. Хадсон-Одои, получив мяч от Хаверца, вырезал пас на пустой угол Зиеху. Для не забивавшего с августовской игры за Суперкубок Европы полузащитника этот гол стал восьмым в Лиге чемпионов, и теперь он делит звание самого результативного марокканца в ЛЧ с Маруаном Шамахом. Еще одним заметным событием стало возвращение на поле пропустившего из-за травмы два с половиной месяца Пулишича.
«Ювентус» — «Зенит» — 4:2 (Дибала, 11, 58, с пенальти. Кьеза, 73. Мората, 82 — Бонуччи, 26, в свои ворота. Азмун, 90+2). Обзор — здесь
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. «Ювентус»
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9-2
|
12
|
2. «Челси»
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6-1
|
9
|
3. «Зенит»
|
4
|
1
|
0
|
3
|
6-6
|
3
|
4. «Мальме»
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0-12
|
0
23 ноября. «Челси» — «Ювентус», «Мальме» — «Зенит».
Возвращение Нагельсманна
Группа Е
«Бавария» — «Бенфика» — 5:2 (Левандовски, 26, 61, 84. Гнабри, 32. Сане, 49 — Морато, 38. Нуньес, 74)
Юлиан Нагельсманн наконец-то вылечился от коронавируса и вернулся на тренерскую скамейку. Это событие стало бы для «Баварии» главным событием дня, если бы не юбилей проводившего 100-й матч в Лиге чемпионов Левандовски. Прежде в такие дни забивали Анри, Ибрагимович, Криштиану Роналду, Пирло и Кроос.
Ну и как не попасть в такую блестящую компанию? Польский снайпер сделал это, забив головой после образцовой подачи Комана. А еще через несколько минут Левандовски выкатил мяч эффектно поразившему цель пяткой Гнабри. То есть события развивались почти по лиссабонскому сценарию. Правда, там развалившаяся после первого гола в свои ворота «Бенфика» продержалась до 70-й минуты.
Кроме того, «орлы» все-таки распечатали ворота Нойера, тогда как Левандовски в концовке первого тайма не сумел переиграть Влаходимоса, исполняя пенальти. Для поляка это первый смазанный лигочемпионский 11-метровый после четырнадцати безупречных попыток. Вратарь «Бенфики», впрочем, лишь отсрочил 80-й и 81-й голы Левандовски в главном клубном турнире Старого Света. Леви — настоящая машина, которой по средней результативности в ЛЧ просто нет равных. 0,81 гола за игру — это круче Месси и Роналду!
Нет ничего удивительного, что «Бавария» наряду с «Ювентусом» первой обеспечила себе выход в 1/8 финала.
«Динамо» К — «Барселона» — 0:1 (Ансу Фати, 70). Обзор — здесь
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. «Бавария»
|
4
|
4
|
0
|
0
|
17-2
|
12
|
2. «Барселона»
|
4
|
2
|
0
|
2
|
2-6
|
6
|
3. «Бенфика»
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-9
|
4
|
4. «Динамо» К
|
4
|
0
|
1
|
3
|
0-7
|
1
23 ноября. «Динамо» К — «Бавария», «Барселона» — «Бенфика».
«Севилья» тонет
Группа G
«Вольфсбург» — «Зальцбург» — 2:1 (Баку, 3. Нмеча, 60 — Вебер, 30)
Пока «Зальцбург» в его новой версии — одно из главных откровений группового турнира. И даже такие вещи, как быстрый гол Баку, австрийцев не смущают. Они ответили на него классным штрафным в исполнении Вебера, причем для защитника это был первый мяч на таком уровне. Правда, он же допустил роковую для гостей ошибку. Сначала не выдержал линию офсайда, а потом позволил Нмече с острого угла вколотить мяч в ближнюю «девятку».
«Волки» встряхнулись после отставки Марка ван Боммела, который начал работу в Германии с того, что вывел команду в лидеры бундеслиги, но потом выдал серию из восьми матчей без побед. С Флорианом Кофельдтом «Вольфсбург» сразу же обыграл на выезде «Байер», а теперь отпраздновал первую за пять лет победу в главном еврокубке.
«Севилья» — «Лилль» — 1:2 (Окампос, 15 — Дэвид, 43, с пенальти. Иконе, 51)
Андалусийцы после трех ничьих ухитрилась проиграть дома, хотя начиналось для них все очень бодро. Если в трех первых турах команда Хулена Лопетеги постоянно отыгрывалась, то во вторник она наконец-то повела в счете. Окампос, в прошлый раз забивавший в ЛЧ за «Монако» в 2014 году, здорово сыграл на добивание, только это ничего не дало. Глупый пенальти за фол Дилэйни стал переломным, а удар Иконе после попадания мяча в штангу принес «догам» сенсационную победу.
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. «Зальцбург»
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7-5
|
7
|
2. «Лилль»
|
4
|
1
|
2
|
1
|
3-3
|
5
|
3. «Вольфсбург»
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-5
|
5
|
4. «Севилья»
|
4
|
0
|
3
|
1
|
3-4
|
3
23 ноября. «Лилль» — «Зальцбург», «Севилья» — «Вольфсбург».
Статистика дня
3 футболиста не старше 20 лет — Гави, Ансу Фати и Нико Гонсалес — вышли в стартовом составе «Барселоны» в Киеве. Это первый подобный случай для испанских клубов в Лиге чемпионов.
18 мячей в групповых турнирах забил за «Ювентус» Дибала. Аргентинец обогнал Филиппо Индзаги и вышел на третье место по данному показателю, а вне конкуренции отличившийся 42 раза Дель Пьеро.
22 года и 102 дня — средний возраст состава «Зальцбурга» с учетом проведенных замен. Это самая молодая команда в истории турнира после «Арсенала» — 2009 (21 год и 127 дней).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю