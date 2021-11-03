Гениальный Роналду снова спас «МЮ», Левандовски отметил юбилей хет-триком

Обзор состоявшихся во вторник матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«МЮ» — главный по триллерам

Группа F

«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (Иличич, 12. Сапата, 56 — Криштиану Роналду, 45+1, 90+2)

Загнать себя в яму, а потом героически из нее выбираться — любимая забава «красных дьяволов». То, что они пропустят в еврокубках- почти аксиома. За последние полтора десятка матчей единственным исключением стал прошлогодний разгром «Лейпцига» (5:0). На счастье Уле Гуннара Сульшера у него есть под рукой собственный барон Мюнхгаузен, совершающий подвиги по расписанию.

29 сентября, «Олд Траффорд». Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте приносит «МЮ» волевую победу над «Виляьрреалом» (2:1).

20 октября, место действия прежнее. Португалец сводит болельщиков с ума решающим голом в концовке настоящего триллера, по ходу которого 0:2 против «Аталанты» превращаются в 3:2.

2 ноября, Бергамо, еще один концерт по заявкам. На гол Иличича гости отвечают фантастически красивой комбинацией с пасом пяткой от Бруну Фернандеша и завершением Криштиану. Только этого мало. Арбитр после подсказки ВАР засчитывает взятие ворот за авторством Сапаты, так что Роналду снова приходится превращаться в Супермена. Для него это почти буднично, а исполнить удар для футбольных учебников в компенсированное время — раз плюнуть.

Это действительно что-то невероятное. Слова пятикратного обладателя «Золотого мяча» о том, что команда обязана поддержать Сульшера, не расходятся с делом. И норвежец, бесспорно, счастлив, что в Бергамо Криштиану обошел его по числу голов за «МЮ» и довел их количество до 127.

Алексей Миранчук снова наблюдал за этим великолепием со скамейки запасных, а его команду обошел в таблице «Вильярреал».

«Вильярреал» — «Янг Бойз» — 2:0 (Капуэ, 36. Гроневелд, 89)

В последние дни про Унаи Эмери говорили много, однако эти разговоры касались не нынешней команды тренера, а «Ньюкасла», который продолжает поиски нового тренера. Баск по версии британских СМИ — приоритетный вариант для новых владельцев «сорок», и, казалось, эти слухи мешают «подводникам». «Вильярреал» в последних трех матчах ла лиге набрал одно очко и проиграл дерби с «Валенсией», но в Европе все изменилось.

Хотя не обошлось и без удачи. Например, при счете 1:0 арбитр в неоднозначной ситуации отменил гол «Янг Бойз». А потом далеко выбежавшего из ворот Рульи на ленточке подстраховал Рауль Альбиоль. Испанцы смогли спокойно вздохнуть только после гола Гроневелда, которому ассистировал открывший счет Капуэ.

И В Н П М О 1. «Манчестер Юнайтед» 4 2 1 1 8-7 7 2. «Вильярреал» 4 2 1 1 9-5 7 3. «Аталанта» 4 1 2 1 7-7 5 4. «Янг Бойз» 4 1 0 3 3-8 3

23 ноября. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед», «Янг Бойз» — «Аталанта».

У Тухеля снова «сухая» победа

Группа Н

«Мальме» — «Челси» — 0:1 (Зиех, 56)

За первые 45 минут шведская команда продемонстрировала две важные для «Зенита» вещи. Во-первых, «Челси» можно противостоять, в чем, собственно, сине-бело-голубые сами убедились во время визита на «Стэмфорд Бридж». Во-вторых, перед визитом в Скандинавию нужно забыть про три крупных поражения «Мальме» в первой половине группового раунда, и слова Томаса Тухеля об агрессивном стиле шведов — не дежурная вежливость. Пару раз хозяева огрызнулись столь сильно, что заставили Менди сделать выговор своим защитникам.

И все же класс есть класс. Сенегальский вратарь уже 12-й раз сыграл в Лиге чемпионов на ноль, а стоило «Мальме» чуть раскрыться, не построив низкий блок обороны, «Челси» мгновенно этим воспользовался. Хадсон-Одои, получив мяч от Хаверца, вырезал пас на пустой угол Зиеху. Для не забивавшего с августовской игры за Суперкубок Европы полузащитника этот гол стал восьмым в Лиге чемпионов, и теперь он делит звание самого результативного марокканца в ЛЧ с Маруаном Шамахом. Еще одним заметным событием стало возвращение на поле пропустившего из-за травмы два с половиной месяца Пулишича.

Christian Pulisic returns from injury in his first game for Chelsea since August 14 ? pic.twitter.com/7czExgNXu1 — B/R Football (@brfootball) November 2, 2021

«Ювентус» — «Зенит» — 4:2 (Дибала, 11, 58, с пенальти. Кьеза, 73. Мората, 82 — Бонуччи, 26, в свои ворота. Азмун, 90+2). Обзор — здесь

И В Н П М О 1. «Ювентус» 4 4 0 0 9-2 12 2. «Челси» 4 3 0 1 6-1 9 3. «Зенит» 4 1 0 3 6-6 3 4. «Мальме» 4 0 0 4 0-12 0

23 ноября. «Челси» — «Ювентус», «Мальме» — «Зенит».

Возвращение Нагельсманна

Группа Е

«Бавария» — «Бенфика» — 5:2 (Левандовски, 26, 61, 84. Гнабри, 32. Сане, 49 — Морато, 38. Нуньес, 74)

Юлиан Нагельсманн наконец-то вылечился от коронавируса и вернулся на тренерскую скамейку. Это событие стало бы для «Баварии» главным событием дня, если бы не юбилей проводившего 100-й матч в Лиге чемпионов Левандовски. Прежде в такие дни забивали Анри, Ибрагимович, Криштиану Роналду, Пирло и Кроос.

Ну и как не попасть в такую блестящую компанию? Польский снайпер сделал это, забив головой после образцовой подачи Комана. А еще через несколько минут Левандовски выкатил мяч эффектно поразившему цель пяткой Гнабри. То есть события развивались почти по лиссабонскому сценарию. Правда, там развалившаяся после первого гола в свои ворота «Бенфика» продержалась до 70-й минуты.

Кроме того, «орлы» все-таки распечатали ворота Нойера, тогда как Левандовски в концовке первого тайма не сумел переиграть Влаходимоса, исполняя пенальти. Для поляка это первый смазанный лигочемпионский 11-метровый после четырнадцати безупречных попыток. Вратарь «Бенфики», впрочем, лишь отсрочил 80-й и 81-й голы Левандовски в главном клубном турнире Старого Света. Леви — настоящая машина, которой по средней результативности в ЛЧ просто нет равных. 0,81 гола за игру — это круче Месси и Роналду!

Нет ничего удивительного, что «Бавария» наряду с «Ювентусом» первой обеспечила себе выход в 1/8 финала.

«Динамо» К — «Барселона» — 0:1 (Ансу Фати, 70). Обзор — здесь

И В Н П М О 1. «Бавария» 4 4 0 0 17-2 12 2. «Барселона» 4 2 0 2 2-6 6 3. «Бенфика» 4 1 1 2 5-9 4 4. «Динамо» К 4 0 1 3 0-7 1

23 ноября. «Динамо» К — «Бавария», «Барселона» — «Бенфика».

«Севилья» тонет

Группа G

«Вольфсбург» — «Зальцбург» — 2:1 (Баку, 3. Нмеча, 60 — Вебер, 30)

Пока «Зальцбург» в его новой версии — одно из главных откровений группового турнира. И даже такие вещи, как быстрый гол Баку, австрийцев не смущают. Они ответили на него классным штрафным в исполнении Вебера, причем для защитника это был первый мяч на таком уровне. Правда, он же допустил роковую для гостей ошибку. Сначала не выдержал линию офсайда, а потом позволил Нмече с острого угла вколотить мяч в ближнюю «девятку».

«Волки» встряхнулись после отставки Марка ван Боммела, который начал работу в Германии с того, что вывел команду в лидеры бундеслиги, но потом выдал серию из восьми матчей без побед. С Флорианом Кофельдтом «Вольфсбург» сразу же обыграл на выезде «Байер», а теперь отпраздновал первую за пять лет победу в главном еврокубке.

«Севилья» — «Лилль» — 1:2 (Окампос, 15 — Дэвид, 43, с пенальти. Иконе, 51)

Андалусийцы после трех ничьих ухитрилась проиграть дома, хотя начиналось для них все очень бодро. Если в трех первых турах команда Хулена Лопетеги постоянно отыгрывалась, то во вторник она наконец-то повела в счете. Окампос, в прошлый раз забивавший в ЛЧ за «Монако» в 2014 году, здорово сыграл на добивание, только это ничего не дало. Глупый пенальти за фол Дилэйни стал переломным, а удар Иконе после попадания мяча в штангу принес «догам» сенсационную победу.

И В Н П М О 1. «Зальцбург» 4 2 1 1 7-5 7 2. «Лилль» 4 1 2 1 3-3 5 3. «Вольфсбург» 4 1 2 1 4-5 5 4. «Севилья» 4 0 3 1 3-4 3

23 ноября. «Лилль» — «Зальцбург», «Севилья» — «Вольфсбург».

Статистика дня

3 футболиста не старше 20 лет — Гави, Ансу Фати и Нико Гонсалес — вышли в стартовом составе «Барселоны» в Киеве. Это первый подобный случай для испанских клубов в Лиге чемпионов.

18 мячей в групповых турнирах забил за «Ювентус» Дибала. Аргентинец обогнал Филиппо Индзаги и вышел на третье место по данному показателю, а вне конкуренции отличившийся 42 раза Дель Пьеро.

22 года и 102 дня — средний возраст состава «Зальцбурга» с учетом проведенных замен. Это самая молодая команда в истории турнира после «Арсенала» — 2009 (21 год и 127 дней).