Рейтинг УЕФА: «Шериф» набрал почти в два раза больше очков, чем все клубы из России

Благодаря успешному выступлению «Шерифа» в Лиге чемпионов Молдавия вошла в первую тройку по итогам сезона-2021/22.

Ее команды набрали 18 очков (15 из них на счету тираспольцев) и с коэффициентом 4,5 балла делят третье место со Швейцарией. Впереди них только Голландия (5,200) и Швеция (4,875).

У России 38-я позиция — 8,5 зачетных очка и коэффициент 1,7 балла.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов.