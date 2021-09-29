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Рейтинг УЕФА: «Шериф» набрал почти в два раза больше очков, чем все клубы из России

00:15
28 сентября. Мадрид. «Реал» — «Шериф» — 1:2. Густаво Дуланто празднует победу над соперником. Фото Reuters
28 сентября. Мадрид. «Реал» — «Шериф» — 1:2. Густаво Дуланто празднует победу над соперником. Фото Reuters
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Благодаря успешному выступлению «Шерифа» в Лиге чемпионов Молдавия вошла в первую тройку по итогам сезона-2021/22.

Ее команды набрали 18 очков (15 из них на счету тираспольцев) и с коэффициентом 4,5 балла делят третье место со Швейцарией. Впереди них только Голландия (5,200) и Швеция (4,875).

У России 38-я позиция — 8,5 зачетных очка и коэффициент 1,7 балла.

Ранее, 28 сентября, «Шериф» в Мадриде выиграл у «Реала» (2:1) в матче 2-го тура группы D Лиги чемпионов.

Реал — Шериф

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Александр Бобров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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