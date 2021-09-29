Фото дня: Месси лег за стенкой «ПСЖ»
00:23
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси лег за стенкой в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» во время исполнения штрафного соперниками. Он сделал это на случай, если мяч пролетит под стенкой.
Парижане одержали победу со счетом 2:0. Месси в этой игре забил первый мяч за новую команду. Еще один гол забил Идрисса Гей.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 28 и 29 сентября, 2-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Мальме», «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю