Фото дня: Месси лег за стенкой «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси лег за стенкой в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» во время исполнения штрафного соперниками. Он сделал это на случай, если мяч пролетит под стенкой.

Парижане одержали победу со счетом 2:0. Месси в этой игре забил первый мяч за новую команду. Еще один гол забил Идрисса Гей.