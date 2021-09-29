«Шериф» после двух туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов
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«Шериф» переиграл «Реал» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе D «Интер» и «Шахтер» разошлись миром (0:0).
Таким образом, «Шериф» лидирует в турнирной таблице своей группы после двух туров.
Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.
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