«Шериф» после двух туров лидирует в группе «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов

«Шериф» переиграл «Реал» (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече в группе D «Интер» и «Шахтер» разошлись миром (0:0).

Таким образом, «Шериф» лидирует в турнирной таблице своей группы после двух туров.

Напомним, молдавский клуб дебютировал в основном раунде Лиги чемпионов.