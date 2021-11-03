«Реал» — «Шахтер»: прямая трансляция матча
В среду, 3 ноября, «Реал» в Мадриде сыграет против донецкого «Шахтера» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», игра начнется в 20.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Реал» — «Шахтер» Д будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире можно посмотреть здесь. Она начнется в 20.30.
«Реал» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. «Шахтер» (1 балл) располагается на четвертой, последней строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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