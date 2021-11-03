Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о поражении «Зенита» от «Ювентуса» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:4).

— Повлияло ли на ход матча решение судьи дать Дибале перебить пенальти? И что вы об этом думаете?

— Влияет каждая деталь, в том числе и этот пенальти. Мне в целом непонятно, почему его перебивали.

— Все же Барриос и Ловрен вбежали в штрафную до удара.

— Да, но на сам удар это не повлияло вообще никак. Далеко не все судьи реагируют на подобные действия — в противном случае перебивалось бы гораздо больше 11-метровых.

Может, не случись этого, тональность нашего разговора была бы совсем другой. Все-таки у «Зенита» были неплохие моменты во втором тайме, в районе 70-й минуты наладился контроль мяча. Гол забили,правда, уже в конце, когда хорошо сработала связка Дзюба — Азмун.