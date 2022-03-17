Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:42

Пулишич признан лучшим игроком матча «Лилль» — «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Пулишич (справа).
Фото Reuters

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:1). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний американец стал автором первого гола своей команды в этой встрече. Он забил на 3-й добавленной минуте к первому тайму.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Кристиан Пулишич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
0
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Коке, Рульи, Нуньес и Пулишич претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Голкипер «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком матча с «Ювентусом»
Морено: «Вильярреал» способен бороться с сильнейшими командами на самом высоком уровне»
«Челси» побеждает и без Абрамовича. Но дальше синим будет сложно просто добраться на матч
Амброзини прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Вильярреала»
«Ювентус» растоптан! Это сделал бывший тренер «Спартака» Эмери
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морено: «Вильярреал» способен бороться с сильнейшими командами на самом высоком уровне»

Голкипер «Вильярреала» Рульи признан лучшим игроком матча с «Ювентусом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости