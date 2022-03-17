Пулишич признан лучшим игроком матча «Лилль» — «Челси»

Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:1). После игры ему вручили памятный приз.

23-летний американец стал автором первого гола своей команды в этой встрече. Он забил на 3-й добавленной минуте к первому тайму.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.