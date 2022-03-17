Морено: «Вильярреал» способен бороться с сильнейшими командами на самом высоком уровне»

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено после победы над «Вильярреалом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что игра получилась тяжелой.

«Мы знали, что способны победить великолепную команду здесь, на этом великолепном стадионе. Получилась тяжелая, равная игра. Как только вышли вперед, нам, конечно же, стало полегче. Мы подтвердили, что всегда способны бороться с сильнейшими на самом высоком уровне, кто бы на поле ни вышел», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.