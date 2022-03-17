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Сегодня, 01:29

Морено: «Вильярреал» способен бороться с сильнейшими командами на самом высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жерар Морено.
Фото Reuters

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено после победы над «Вильярреалом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что игра получилась тяжелой.

«Мы знали, что способны победить великолепную команду здесь, на этом великолепном стадионе. Получилась тяжелая, равная игра. Как только вышли вперед, нам, конечно же, стало полегче. Мы подтвердили, что всегда способны бороться с сильнейшими на самом высоком уровне, кто бы на поле ни вышел», — цитирует пресс-служба УЕФА Морено.

В первом матче была зафискирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Вильярреал». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
0:3
Вильярреал
Голы
Морено, 78 (0:1), Пау Торрес, 85 (0:2), Груневелд, 90+2 (0:3)
Ювентус
Щенсны Де Шильо де Лигт Данилу Ругани (Дибала, 79) Артур Рабьо Локателли (Бернардески, 83) Влахович Мората (Кин, 86) Куадрадо
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Эступиньян Орье Парехо (Педраса, 86) Капуэ Тригерос (Коклен, 65) Ло Сельсо (Морено, 74) Груневелд Пино (Чиквуэзе, 65)
Предупреждения
де Лигт 90’  - 
Судьи
Марчиняк (Польша)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033909--juventus-vs-villarreal/
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