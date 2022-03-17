Джо Коул объяснил, за счет чего «Челси» обыграл «Лилль»

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал победу над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Второй тайм был намного лучше, намного увереннее. Мейсон Маунт вышел на поле и выглядел превосходно — сделал прекрасный пас на гол. Это то, что я ожидал, рутинная победа. У «Челси» намного больше качества и атакующей мощи», — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.