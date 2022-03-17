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Сегодня, 02:28

Джо Коул объяснил, за счет чего «Челси» обыграл «Лилль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал победу над «Лиллем» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Второй тайм был намного лучше, намного увереннее. Мейсон Маунт вышел на поле и выглядел превосходно — сделал прекрасный пас на гол. Это то, что я ожидал, рутинная победа. У «Челси» намного больше качества и атакующей мощи», — цитирует пресс-служба УЕФА Коула.

В первом матче «синие» выиграли со счетом 2:0, поэтому в четвертьфинал вышел «Челси». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 мар, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:2
Челси
Голы
Бурак Йылмаз, 38 (1:0), Пулишич, 45 (1:1), Аспиликуэта, 71 (1:2)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик (Онана, 60) Тиагу Джало Ботман (Веа, 60) Гудмундссон (Брадарич, 78) Жозе Фонти Шека Андре Бамба (Бен Арфа, 78) Давид (Гомеш, 78) Бурак Йылмаз
Челси
Менди Рюдигер Алонсо Кристенсен (Чалоба, 33) Тиагу Силва Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 74) Канте Ковачич (Маунт, 46) Хаверц (Зиеш, 83) Пулишич (Лукаку, 74)
Предупреждения
Гудмундссон 42’, Жозе Фонти 90+4’  -  Чалоба 34’
Судьи
Масса (Италия)
Джо Коул
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
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