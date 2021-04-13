«ПСЖ» уступил «Баварии», но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:1).

На 40-й минуте счет в матче открыл Эрик-Максим Шупо-Мотинг. В первом матче парижане победили 3:2. По сумме двух игр французский клуб вышел в полуфинал благодаря большему количеству голов на выезде.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия». В параллельной игре «Челси» уступил «Порту» (0:1), но благодаря победе 2:0 в первом матче вышел в 1/2 финала.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«ПСЖ» (Франция) — «Бавария» (Германия) — 0:1 (0:1)

Гол: Шупо-Мотинг, 40.

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Диалло (Баккер, 58), Дагба, Гей, Дракслер (Кин, 73), Данилу Перейра, Паредес, Ди Мария (Эррера, 89), Неймар, Мбаппе.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман, Дэйвис (Мусиала, 71), Шупо-Мотинг (Хави Мартинес, 85), Сане.

Предупреждения: Алаба, 52. Дагба, 55. Мюллер, 68. Эррера, 90.

Судья: Орсато (Италия).

13 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Первый матч — 3:2