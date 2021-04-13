Неймар пять раз попадал в каркас ворот в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов
13 апреля 2021, 23:21
Форвард «ПСЖ» Неймар в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов пять раз попадал в каркас ворот, сообщает Whoscored 13 апреля.
В первом тайме матча 1/4 финала против «Баварии» бразилец попал в штангу и перекладину. После этого забили гости. Гол в активе Эрика-Максима Шупо-Мотинга.
По ходу второго тайма «Бавария» ведет 1:0.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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