Неймар пять раз попадал в каркас ворот в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов

Форвард «ПСЖ» Неймар в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов пять раз попадал в каркас ворот, сообщает Whoscored 13 апреля.

В первом тайме матча 1/4 финала против «Баварии» бразилец попал в штангу и перекладину. После этого забили гости. Гол в активе Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

По ходу второго тайма «Бавария» ведет 1:0.