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Неймар пять раз попадал в каркас ворот в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов

13 апреля 2021, 23:21
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Форвард «ПСЖ» Неймар в последних семи матчах плей-офф Лиги чемпионов пять раз попадал в каркас ворот, сообщает Whoscored 13 апреля.

В первом тайме матча 1/4 финала против «Баварии» бразилец попал в штангу и перекладину. После этого забили гости. Гол в активе Эрика-Максима Шупо-Мотинга.

По ходу второго тайма «Бавария» ведет 1:0.

ПСЖ — Бавария

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры