Президент «ПСЖ» удовлетворен попаданием команды в плей-офф Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ничью команды с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов и выход команды в плей-офф турнира.

«Нашей целью было занять первое место в группе, но хорошо, что мы вообще смогли пройти в плей-офф. Было много сложных матчей, особенно против «Милана» и «Ньюкасла». Я считаю, что сегодня мы заслуживали победы. Мы рады выйти в 1/8 финала, учитывая, какая сложная была группа. Мы удовлетворены», — цитирует официальный сайт УЕФА Аль-Хелаифи.

«ПСЖ» занял второе место в группе F с 8 очками в 6 матчах. Парижане опередили по дополнительным показателям «Милан», который тоже набрал 8 очков, но стал третьим и вылетел в Лигу Европы.