Сарри хочет, чтобы «Лацио» сыграл с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что хочет, чтобы его команда сыграла против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если честно, я бы хотел получить в соперники «Барселону». Я никогда не встречался с этой командой как тренер. Думаю, это был бы прекрасный опыт», — приводит Sky Sport слова Сарри.

«Лацио» занял второе место в группе E Лиги чемпионов с 10 очками, «Барселона» стала первой в группе H с 12 очками.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 18 декабря.