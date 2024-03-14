Гризманн прокомментировал игру «Атлетико» в победном матче с «Интером»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы над «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда проделала огромную работу и заслуженно вышла в следующую стадию.

«Мы проделали огромную работу. В матче было много единоборств, и мы знали, что они будут играть решающую роль. Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Мадридский клуб оказался сильнее в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2). Голкипер Ян Облак отразил два удара.