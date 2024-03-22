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22 марта, 08:50

Захарян вспомнил о диалоге с Мхитаряном перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» вспомнил о разговоре с армянским футболистом «Интера» Генрихом Мхитаряном.

— Получилось пообщаться с Мхитаряном на матче с «Интером»?

— Чуть-чуть в подтрибунном помещении перед выходом пообщались. Но у нас был важный матч за первое место, поэтому, думаю, ему было не до меня.

Арсен Захарян (слева) меняет Антона Миранчука в&nbsp;матче с&nbsp;Сербией. «Мне было тяжело, а Давид Сильва кричал: «Welcome to Real Sociedad!*» Очень смешно». Интервью Захаряна

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Генрих Мхитарян
Лига чемпионов УЕФА
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