Ивич назвал футболиста «Краснодара» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поставил на первое место нападающего команды Джона Кордобу.

Также в его пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Александр Головин («Монако», Франция), Квинси Промес («Спартак»).