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Сегодня, 14:38

«Реал» заработал больше всех за выступление на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24

Виктория Кравченко
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Игроки «Реала».
Фото Reuters

Стало известно, какая команда заработала больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24, сообщает AS.

По данным источника, самые крупные призовые получил «Реал» — 79,8 миллиона евро. За ним расположилась «Бавария», которая заработала 76,6 миллиона. 76,4 миллиона получил «Манчестер Сити». «Барселона» получила 71,5 миллиона.

Ранее определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2023/24.

Вышли в плей-офф с первого места: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.

Финал Лиги чемпионов в этом сезоне состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, он пройдет 1 июня 2024 года.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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