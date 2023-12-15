«Реал» заработал больше всех за выступление на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/24
Стало известно, какая команда заработала больше всех на групповой стадии Лиги чемпионов-2023/24, сообщает AS.
По данным источника, самые крупные призовые получил «Реал» — 79,8 миллиона евро. За ним расположилась «Бавария», которая заработала 76,6 миллиона. 76,4 миллиона получил «Манчестер Сити». «Барселона» получила 71,5 миллиона.
Ранее определились все участники плей-офф Лиги чемпионов-2023/24.
Вышли в плей-офф с первого места: «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Манчестер Сити», «Барселона».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов-2023/24 пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные встречи — 5, 6, 12 и 13 марта.
Финал Лиги чемпионов в этом сезоне состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, он пройдет 1 июня 2024 года.