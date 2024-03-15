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15 марта, 18:29

Димарко из «Интера» признали автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Федерико Димарко.
Фото AFP

Защитник «Интера» Федерико Димарко признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

26-летний итальянец забил единственный гол своей команды в ответном матче против «Атлетико» (1:2, пенальти 2:3) в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Интер» вылетел из турнира.

Димарко обошел в голосовании голы Леандро Троссара («Арсенал») в ворота «Порту», Джейдона Санчо («Боруссия») — ПСВ и Роберта Левандовски («Барселона») — «Наполи».

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ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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