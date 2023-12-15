Полузащитник «Порту» Галено признан игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Порту» Галено стал игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает сайт турнира.

13 декабря 26-летний Галено оформил дубль и сделал две голевые передачи в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Шахтером» (5:3).

На звание игрока недели также претендовали форвард «Реала» Хоселу (дубль в ворота «Униона» — 2:0), полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария (гол+пас в игре с «Зальцбургом» — 3:1) и Самуэль Лино из «Атлетико», забивший гол и сделавший результативную передачу в матче с «Лацио» (2:0).

В Лиге Европы игроком недели стал полузащитник Велько Бирманчевич из пражской «Спарты», сделавший дубль в матче шестого тура группового этапа против кипрского «Ариса» (3:1).