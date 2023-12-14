Англия потеряла два клуба, испанцы отправили в 1/8 финала четвертых

По итогам группового турнира участие в Лиге чемпионов продолжат представители 8 из 15 чемпионатов.

Стопроцентную проходимость продемонстрировала только Дания, единственный клуб из которой («Копенгаген») выбрался из квартета с «Баварией», «Галатасараем» и «МЮ». Высокий процент также у Испании, Италии и Германии. А вот Англия наряду с Нидерландами и Францией растеряла половину своих представителей. Причем если «Фейеноорд» и «Ланс» в феврале сыграют в Лиге Европы, то «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» свой еврокубковый поход уже завершили.

Команды Эрика тен Хага и Эдди Хау заняли последние места в своих группах. За предыдущую историю проведения Лиги чемпионов англичане испытывали такой позор только три раза. В 1995 и 2012 годах провалились неопытные участники — «Блэкберн» (1-й турнир) и «Манчестер Сити» (2-й), а вот в 2005-м неудача впервые постигла «МЮ». Алекс Фергюсон не смог вывести команду из одной из скучнейших групп в истории футбола. Общими усилиями «Вильярреал», «Бенфика», «Лилль» и «Манчестер Юнайтед» забили 12 голов в 12 матчах, причем только три из них пришлись на долю британцев (отличились, кстати, звезды — ван Нистелрой, Стоулз и Гиггз).

Перед стартом сезона Испания вполне могла рассчитывать на повторение рекордного представительства в 1/8 финала. Шесть лет назад в числе 16 лучших клубов Европы оказались пять участников чемпионата Англии. «Реал», «Реал Сосьедад», «Барселона» и «Атлетико» справились с задачей досрочно, а вот «Севилья» подкачала и, пропустив вперед не только «Арсенал», но и ПСВ с «Лансом», осталась даже без путевки в любимую Лигу Европы. Испанская четвертка пробилась в весну уже в седьмой раз в истории. Только вот количество в трофейное качество переходило лишь дважды — в сезонах-2008/09 и -2016/17.

Среди участников плей-офф ожидаемо оказался в том числе и «Реал», продливший уникальную серию. В последний раз матчи на выбывание в Лиге чемпионов обходились без мадридского клуба в 1997 году, когда Испания делегировала в главный еврокубок только «Атлетико». В последующие 27 сезонов мадридцы неизменно преодолевали первый рубеж. Продлили свои серии выходов «Бавария» (через год мюнхенцы могут повторить второй результат в истории), «ПСЖ» и «Манчестер Сити», а вот дебютанты «Унион» и «Антверпен» довольствовались только четвертыми местами.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти повторил достижение Юлиана Нагельсманна: он тоже во второй раз прошел групповой турнир без потерь. Впервые этот трюк итальянец проделал во время прошлой работы в Мадриде — в сезоне-2014/15. Еще раз испанцы набирали 18 очков из 18 при Жозе Моуринью в сезоне-2011/12. А вот Пеп Гвардиола провел идеальную осень впервые. Ранее ни «Барселона», ни «Бавария», ни «Манчестер Сити» не выигрывали под руководством испанца все шесть матчей группы.

В матче четвертого тура против «Браги» Анчелотти установил рекорд. Итальянец вышел на первое место по матчам в Лиге чемпионов среди тренеров. В случае выхода «Реала» в четвертьфинал дон Карло первым доберется до отметки в 200 встреч. Алекс Фергюсон остановился на 194, Арсен Венгер — на 188. Из участников нынешней ЛЧ в группе лидеров находятся Пеп Гвардиола (167) и Диего Симеоне (101).

Последний тур группового этапа оказался любопытен с точки зрения возрастных рекордов. Свои вторые голы в сезоне забили партнеры обороне «Реала» 2010-х. 40-летний Пепе, выступающий ныне за «Порту», переписал свой же рекорд, а 37-летний Серхио Рамос, вернувшийся летом в «Севилью», обосновался на четвертой строчке. В более солидном возрасте отличиться удавалось только Франческо Тотти и Райану Гиггзу.

А вот в основных статистических номинациях изменений пока немного. Покинувшие Европу Криштиану Роналду и Лионель Месси сохраняют позиции в гвардейском и в бомбардирском списках. Среди действующих игроков выделяется Томас Мюллер, который весной может подняться на четвертую строчку по числу матчей, потеснив Карима Бензема и Хави. Неподалеку располагаются Тони Кроос (у него плей-офф еще впереди) и Серхио Рамос, для которого евросезон завершился.

В снайперской гонке за рекордами Роналду интереснее наблюдать не за Робертом Левандовски (третье место в истории, один гол в нынешней ЛЧ), а за молодежью. 24-летний Килиан Мбаппе с 43 мячами занимает сейчас 14-е место в общем зачете, а 23-летний Эрлин Холанн (40 голов) — 18-е. Причем атакующий темп форвардов позволяет предположить, что изменения в топ-10 будут уже весной.