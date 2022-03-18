Президент «Атлетико» о жеребьевке 1/4 финала ЛЧ: «У меня хорошее предчувствие. Можем мечтать о финале»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Команда сыграет против «Манчестер Сити».

«У меня хорошие чувства. Мы только приехали из Манчестера и снова вернемся туда. Постараемся провести еще одну отличную игру. У «Манчестер Сити» отличный тренер, как и у нас. Хорошо, что мы не встретились с другими испанскими командами. Финал — это фантастика, но мы можем мечтать о нем. Ни с кем не будет легко, но мы знаем соперника, как и он — нас», — приводятся слова президента на сайте Альфредо Педуллы.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» со счетом 2:1 по сумме двух матчей обыграл «Манчестер Юнайтед».

«Сити» в свою очередь выбил из борьбы «Спортинг». Обыграв команду по сумме двух матчей со счетом 5:0.

Отметим, что финал ЛЧ-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже (Сен-Дени). Изначально эта игра должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».