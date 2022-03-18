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Сегодня, 16:15

Канчельскис объяснил, как санкции повлияют на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов для лондонского «Челси».

«Санкции повлияют на матч, но каждый футболист «Челси» понимает, что нужно по-любому играть. Футболисты также знают, что это может повлиять на их карьеру. Это все-таки Лига чемпионов. Думаю, что игра будет интересной. В любом случае «Челси» дадут бой», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

18 марта в Ньоне состоялась жеребьевка, по итогам которой клубы узнали своих соперников по 1/4 финала Лиги чемпионов. «Челси» сыграет против «Реала». Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 апреля, ответные — 12 и 13 апреля.

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. «Челси» против «Реала», «Манчестер Сити» — «Атлетико»: итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Андрей Канчельскис
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
ФК Челси
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