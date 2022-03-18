«Реал» сыграет с «Челси», «Манчестер Сити» — с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

По ее тогам сформировались следующие пары:

«Челси» — «Реал»

«Манчестер Сити» — «Атлетико»

«Вильярреал» — «Бавария»

«Бенфика» — «Ливерпуль»

Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:

Победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал».

Победитель пары «Вильярреал» — «Бавария» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля.

Напомним, финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже (Сен-Дени). Изначально эта игра должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».