«Челси» против «Реала», «Манчестер Сити» — «Атлетико»: итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» сыграет с «Челси», «Манчестер Сити» — с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.
По ее тогам сформировались следующие пары:
«Челси» — «Реал»
«Манчестер Сити» — «Атлетико»
«Вильярреал» — «Бавария»
«Бенфика» — «Ливерпуль»
Кроме того, прошла жеребьевка полуфинальной сетки:
Победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал».
Победитель пары «Вильярреал» — «Бавария» сыграет с победителем пары «Бенфика» — «Ливерпуль».
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Ответные — 12 и 13 апреля.
Напомним, финал пройдет 28 мая на стадионе «Стад-де-Франс» в Париже (Сен-Дени). Изначально эта игра должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
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