Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка

В концовке матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» (2:2) был назначен пенальти после финального свистка арбитра.

Арбитр ВАР подсказал Клеману Тюрпену, что в последней атаке мадридского клуба было нарушение в штрафной площади, поэтому хозяева получили право на пробитие одиннадцатиметрового. Однако Янник Феррейра-Карраско не смог переиграть Лукаша Градецки.

«Атлетико» после этой ничьей лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.