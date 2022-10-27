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Сегодня, 00:15

Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка

Давид Хачатрян
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Пенальти в конце матча «Атлетико» — «Байер».
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В концовке матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Байером» (2:2) был назначен пенальти после финального свистка арбитра.

Арбитр ВАР подсказал Клеману Тюрпену, что в последней атаке мадридского клуба было нарушение в штрафной площади, поэтому хозяева получили право на пробитие одиннадцатиметрового. Однако Янник Феррейра-Карраско не смог переиграть Лукаша Градецки.

«Атлетико» после этой ничьей лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Янник Феррейра-Карраско. Игрок «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка и оставил клуб без плей-офф Лиги чемпионов

Янник Феррейра-Карраско
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