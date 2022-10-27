Игрок «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка и оставил клуб без плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско не реализовал 11-метровый удар после финального свистка матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Мадридцы получили шанс на пробитие пенальти в компенсированное время матча после просмотра видео эпизода главным арбитром встречи. В случае победы в этой игре, «Атлетико» имел шансы зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако Феррейра-Карраско не забил, а затем игроки испанского клуба дважды не затолкали мяч с добивания.