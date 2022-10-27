Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:04

Игрок «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка и оставил клуб без плей-офф Лиги чемпионов

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Янник Феррейра-Карраско.
Фото Reuters

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско не реализовал 11-метровый удар после финального свистка матча пятого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Мадридцы получили шанс на пробитие пенальти в компенсированное время матча после просмотра видео эпизода главным арбитром встречи. В случае победы в этой игре, «Атлетико» имел шансы зацепиться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако Феррейра-Карраско не забил, а затем игроки испанского клуба дважды не затолкали мяч с добивания.

Лига чемпионов. Группа B
26 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:2
Байер

Янник Феррейра-Карраско
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Байер
2
3
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал в американском бодибилдинге: спортсменки жалуются на сексуальную эксплуатацию
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, групповой турнир: главные события, матчи и обзоры
Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка
Кошмарная статистика «Барселоны» в ЛЧ: за 10 лет проиграли «Баварии» 8 из 9 матчей. Позор продолжается
Лига чемпионов, 26 октября: «Барселона» проиграла «Баварии», «Аякс» уступил «Ливерпулю» и другие матчи
«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель»
Лига чемпионов-2022/23: участники плей-офф
«Атлетико» сыграл вничью с «Байером» и остался без плей-офф Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига чемпионов, 26 октября: «Барселона» проиграла «Баварии», «Аякс» уступил «Ливерпулю» и другие матчи

Появилось видео концовки матча «Атлетико» — «Байер», в котором назначили пенальти после финального свистка
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости