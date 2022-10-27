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Сегодня, 08:30

Рианчо считает, что в плей-офф Лиги Чемпионов будет не хватать «Барселоны»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Барселона» не примет участие в плей-офф Лиги Чемпионов.

«Как в Испании отреагировали на вылет клуба? Кто-то будет радоваться, а кто-то грустить. Теперь «Барселона» больше сосредоточится на чемпионате Испании. «Барселоны» не будет в плей-офф весной, и Лига Чемпионов это заметит. «Барселона» всегда была претендентом на титул», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ».

В среду, 26 октября «Интер» обыграл пльзеньскую «Викторию» (4:0) и лишил каталонцев шансов на то, чтобы подняться выше третьего места в группе C.

В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Рауль Рианчо
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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