Покеттино считает, что отсутствие Мбаппе нельзя считать оправданием поражения «ПСЖ»
04:33
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) подчеркнул, что команда сыграла хорошо и без Килиан Мбаппе. Француз из-за травмы не смог помочь своей команды.
«Оно не может служить оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/
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