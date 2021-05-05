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Покеттино считает, что отсутствие Мбаппе нельзя считать оправданием поражения «ПСЖ»

04:33
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) подчеркнул, что команда сыграла хорошо и без Килиан Мбаппе. Француз из-за травмы не смог помочь своей команды.

«Оно не может служить оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры