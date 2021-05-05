Покеттино считает, что отсутствие Мбаппе нельзя считать оправданием поражения «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино после поражения от «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (0:2) подчеркнул, что команда сыграла хорошо и без Килиан Мбаппе. Француз из-за травмы не смог помочь своей команды.

«Оно не может служить оправданием. Мы — команда. Конечно, жаль, что он не готов и не мог нам помочь, но это не повод. Не можем использовать его в качестве оправдания, поскольку выступление команды было на хорошем уровне», — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.