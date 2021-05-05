Сегодня в Лондоне «Челси» и «Реал» определят второго финалиста Лиги чемпионов этого сезона. Начало матча — в 22:00 мск. В первой игре в Мадриде неделю назад команды сыграли вничью — 1:1. Интрига закручена до предела. «СЭ» подготовил прогноз на эту встречу, а сделать ставку на нее можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

«Реал» испытывает колоссальные трудности с составом. В Лондоне не смогут сыграть Лукас Васкес, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Рафаэль Варан, Флоран Менди. Непонятна ситуация с Серхио Рамосом, который, скорее всего, тоже не выйдет на поле.

В выходные сливочные победили «Осасуну» в чемпионате Испании — 2:0. Но при этом потратили много сил и эмоций. «Челси» с таким же счетом обыграл в премьер-лиге «Фулхэм».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом предстоящего матча «Челси». Коэффициент на победу хозяев равен 2.20, на успех «Реала» — 3.60. Тогда как ничья оценивается в 3.40.

Что касается выхода в финал, то тут лондонцы тоже считаются фаворитами, пусть и не такими явными. Коэффициент на их общий успех равен 1.65. Поставить на то, что «Королевский клуб» в очередной раз покажет характер и все же возьмет верх, можно за 2.32.

У «Реала» трудности с составом, причем почти все потери в линии обороны. Очевидно, что защита гостей будет в новом и непривычном сочетании. «Челси» обычно удачно играет в первом тайме. Из 11 последних матчей, в которых синие забивали голы, в 10 они обязательно делали это до перерыва.

Прогноз «СЭ»: «Челси» забьет в первом тайме с высоким коэффициентом 2.02.

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