Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино назвал причины поражения от «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. По его мнению, удаление Анхеля Ди Марии в ответной встрече сыграло важную роль.

«Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над «Манчестер Сити». А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня «Манчестер Сити». Иногда в футболе нужна толика удачи в некоторые моменты игры. В конце концов, соперники лучше реализовали свои моменты. Они забили за счет длинной передачи в ситуации, когда мы высоко прессинговали.

Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре. Сегодня был не наш день. То же можно сказать и про тот день, когда мы играли первый матч в Париже", — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.