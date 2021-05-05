Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Иногда в футболе нужна толика удачи». Покеттино — о поражении от «Манчестер Сити»

04:24
Теги:

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино назвал причины поражения от «Манчестер Сити» в 1/2 финала Лиги чемпионов. По его мнению, удаление Анхеля Ди Марии в ответной встрече сыграло важную роль.

«Мы играли так, как планировали. Начали очень хорошо, создавая моменты и доминируя над «Манчестер Сити». А это нелегко. Не так уж много команд, способных доминировать над соперником уровня «Манчестер Сити». Иногда в футболе нужна толика удачи в некоторые моменты игры. В конце концов, соперники лучше реализовали свои моменты. Они забили за счет длинной передачи в ситуации, когда мы высоко прессинговали.

Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре. Сегодня был не наш день. То же можно сказать и про тот день, когда мы играли первый матч в Париже", — цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино.

Манчестер Сити — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029497--man-city-vs-paris/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как выглядела Этери Тутберидзе до того, как стала знаменитой блондинкой. Редкие кадры
«Манчестер Сити» снова победил «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ
Гвардиола доказал свое величие. «Манчестер Сити» — в финале Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Кайперс ошибся с пенальти, но правильно удалил Ди Марию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры