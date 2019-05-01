"Барселона" на своем поле в первом матче полуфинала Лиги чемпионов разгромила "Ливерпуль" (3:0).

Победный гол (свой первый в этом розыгрыше турнира) на счету экс-игрока английской команды Луиса Суареса. В концовке встречи свои 599-й и 600-й голы в клубной карьере (и первые в ворота "Ливерпуля") забил Лионель Месси.

Ответный матч пройдет в Англии во вторник, 7 мая.

Лига чемпионов

1/2 финала

Первый матч

"Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:0 (1:0)

Голы: Суарес, 26 (1:0). Месси, 75 (2:0). Месси, 82 (3:0).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто (Аленья, 90+4), Лангле, Пике, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль, Месси, Суарес (Дембеле, 90+3), Коутинью (Семеду, 60).

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабинью, Кейта (Хендерсон, 24), Милнер (Ориги, 85), Салах, Мане, Вайналдум (Роберту Фирмину, 78).

Предупреждения: Лангле, 39. Фабинью, 81. Суарес, 81. Жорди Альба, 86.

Судья: Кайперс (Голландия).

1 мая. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

"Барселона" - "Ливерпуль": все голы матча //

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