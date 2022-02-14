Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 14:20

Матч «Интер» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обслужит польская бригада арбитров

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из Польши
Карен Саркисян
Корреспондент

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из Польши, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья — Шимон Марчиняк, ассистенты — Павел Соколники и Томаш Листкевич, резервный рефери — Павел Рацковсски, ВАР — Томаш Квятковски, АВАР — Бартош Франковски.

На первой встрече 1/8 финала «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» будут работать английские арбитры во главе с Майклом Оливером.

Обе игры пройдут в среду, 16 февраля, и начнутся в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/matchinfo/?iv=true
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
ФК Ред Булл Зальцбург
УЕФА
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Рамос не сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Бензема — в заявке «Реала» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Почеттино может возглавить «Реал», если Анчелотти не выполнит задачи на сезон
Маркиньос: «Реал» подойдет к матчу с «ПСЖ» с большей уверенностью. Но моя цель — выиграть Лигу чемпионов"
Неймар попадет в заявку «ПСЖ» на матч 1/8 Лиги чемпионов с «Реалом»
«Я вернусь сильным, очень сильным». Бензема намекнул на возвращение к матчу с «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рамос не сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости