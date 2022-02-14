Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из Польши

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» обслужит бригада арбитров из Польши, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья — Шимон Марчиняк, ассистенты — Павел Соколники и Томаш Листкевич, резервный рефери — Павел Рацковсски, ВАР — Томаш Квятковски, АВАР — Бартош Франковски.

На первой встрече 1/8 финала «Ред Булл Зальцбург» — «Бавария» будут работать английские арбитры во главе с Майклом Оливером.

Обе игры пройдут в среду, 16 февраля, и начнутся в 23.00 по московскому времени.