Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своем партнере по команде, форварде Кариме Бензема.

«Бензема — прекрасный человек и великий футболист, — приводит слова Винисиуса официальный сайт УЕФА. — Карим делает все возможное, чтобы помочь мне на поле и за его пределами. Играть с таким партнером — мечта. Таких футболистов я видел только в видеоиграх, его класс поражает. Думаю, я никогда не играл с форвардами такого уровня. Он отличается от других и дает «Реалу» очень много. Когда его нет на поле, команде его не хватает«.

Нападающий отметил, что он старается довести взаимопонимание с Бензема до идеала, чтобы добывать победы для «Реала».

«Бензема помогает мне больше ассистировать, больше забивать и приносить большую пользу «Реалу», — сказал он.

Завтра, 15 февраля, «Реал» сыграет с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В заявку мадридского клуба на предстоящую встречу попал Бензема, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил три последние игры.