Рамос не сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает RMC Sport 13 февраля.

По информации источника, 35-летний испанец сегодня не тренировался в общей группе парижской команды.

При этом есть вероятность, что ко встрече с мадридцами восстановится нападающий «ПСЖ» Неймар, который полноценно работал на тренировках.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде.

Напомним, что Рамос играл в «Реале» с 2005 по 2021 год. В составе мадридской команды защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.