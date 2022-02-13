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Рамос не сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает RMC Sport 13 февраля.

По информации источника, 35-летний испанец сегодня не тренировался в общей группе парижской команды.

При этом есть вероятность, что ко встрече с мадридцами восстановится нападающий «ПСЖ» Неймар, который полноценно работал на тренировках.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде.

Напомним, что Рамос играл в «Реале» с 2005 по 2021 год. В составе мадридской команды защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/psg-real-en-direct-j-8-toutes-les-infos-avant-le-choc-de-ligue-des-champions_LN-202202070287.html#article_82831

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1.49

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15%

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