«Ответный матч — это небольшой финал». Куртуа — о противостоянии с «Челси»
08:00
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что ответная игра будет другой.
«Ответный матч — это небольшой финал, мы начнем со счета 0:0. Мы отнесемся к нему со спокойствием, посмотрим, какой матч будет», — цитирует RMC Куртуа.
Опрос
проголосовало: 4252Все опросы
Кто фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю