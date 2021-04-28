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«Ответный матч — это небольшой финал». Куртуа — о противостоянии с «Челси»

08:00

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что ответная игра будет другой.

«Ответный матч — это небольшой финал, мы начнем со счета 0:0. Мы отнесемся к нему со спокойствием, посмотрим, какой матч будет», — цитирует RMC Куртуа.

Реал — Челси

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