Варан доволен игрой Бензема в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Рафаэль Варан после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил игру нападающего Карима Бензема. Форвард сравнял счет в этой встрече.

«Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу», — цитирует пресс-служба УЕФА Варана.