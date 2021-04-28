Варан доволен игрой Бензема в Лиге чемпионов
03:43
Защитник «Реала» Рафаэль Варан после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил игру нападающего Карима Бензема. Форвард сравнял счет в этой встрече.
«Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу», — цитирует пресс-служба УЕФА Варана.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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