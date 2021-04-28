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Варан доволен игрой Бензема в Лиге чемпионов

03:43
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил игру нападающего Карима Бензема. Форвард сравнял счет в этой встрече.

«Бензема часто решает исход таких матчей. Он изменил динамику игры. Мы прекрасно знаем, на что он способен, и он здорово нам помогает. На этой стадии турнира многое будет зависеть от нашего физического и психологического состояния. Нужно выиграть ответную встречу», — цитирует пресс-служба УЕФА Варана.

Реал — Челси

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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