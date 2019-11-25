На матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» назначена итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, четвертый арбитр встречи — Даниэле Довери. Видеопомощник судьи — Марко Гуида, ассистент видеопомощника — Чиро Карбоне.

Встреча группы G состоится в среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 (мск).

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