Орсато будет судить матч «Зенит» — «Лион»
13:57
На матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лионом» назначена итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини, четвертый арбитр встречи — Даниэле Довери. Видеопомощник судьи — Марко Гуида, ассистент видеопомощника — Чиро Карбоне.
Встреча группы G состоится в среду, 27 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20.55 (мск).
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