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«По сравнению с прошлой Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед». Антон Миранчук — о «Локомотиве»

14:21
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда прибавила по сравнению с прошлогодним выступлением в Лиге чемпионов.

— На самом деле, после таких матчей как с «Ювентусом» понимаешь, что в оставшихся турах можно выжать максимум, можно побеждать в Лиге чемпионов, — сказал Миранчук. — Против «Ювентуса» в конце не хватало сил — где-то нужно сбить темп, где-то сфолить. Но все в команде чувствуют, что по сравнению с прошлой Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед.

— Лига чемпионов для вас с братом — ярмарка?

— Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность... Матчи Лиги чемпионов — возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21441

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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