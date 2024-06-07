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Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом: «Побздел, но согласился»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил, как отправлял за пивом голкипера команды Александра Максименко.

Ещенко выступал за московский клуб с 2016 по 2021 год. Максименко попал в академию «Спартака» в 15 лет. В 2016 году он стал привлекаться к играм за основную команду красно-белых. Всего 26-летний голкипер провел 168 матчей за первую команду «Спартака», пропустив 197 мячей и 51 раз сыграв на ноль.

«Евсеев отправлял Будакова за пивом? А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперед! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что — еще бы и хук по яйцам прописал!» — цитирует Ещенко Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.

Источник: Sport24
Александр Максименко
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
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«Зенит» установил рекорд по выручке от проведения матчей
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Джон Кордоба

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