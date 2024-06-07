Ещенко рассказал, как отправлял Максименко за пивом: «Побздел, но согласился»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко вспомнил, как отправлял за пивом голкипера команды Александра Максименко.

Ещенко выступал за московский клуб с 2016 по 2021 год. Максименко попал в академию «Спартака» в 15 лет. В 2016 году он стал привлекаться к играм за основную команду красно-белых. Всего 26-летний голкипер провел 168 матчей за первую команду «Спартака», пропустив 197 мячей и 51 раз сыграв на ноль.

«Евсеев отправлял Будакова за пивом? А мы Максименко отправляли! Тот побздел немного, но в итоге согласился. Дали деньги — и вперед! Но Саня молодец: даже если бы его спалили — не сдал бы нас, я уверен. А вдруг что — еще бы и хук по яйцам прописал!» — цитирует Ещенко Sport24.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками.