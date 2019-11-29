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Рейтинг УЕФА: теперь набранных очков уже мало. Португалия уходит в отрыв

01:35
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Лудогорец» — 1:1. Гола Федора Чалова армейцам для победы не хватило. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Лудогорец» — 1:1. Гола Федора Чалова армейцам для победы не хватило. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пяти очков, набранных «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было после 4-го тура еврокубков. У конкурента одержали победы «Порту» и «Спортинг», а «Бенфика», «Гимарайнш» и «Брага» сыграли вничью. Отрыв португальцев, таким образом, увеличился. Теперь он равен 2,033 балла или 13 зачетным очкам. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Зенит

ЛЧ

21,55

2. Локомотив

ЛЧ

17,95

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

10,11

4. ЦСКА

ЛЕ

3,30

5. Спартак

ЛЕ

0,58

6. Арсенал

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

5

4

9

2. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

3. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

7

0

7

4. Спартак

ЛЕ

2

0

2

5. ЦСКА

ЛЕ

2

0

2

6. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в рейтинге сезона.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

11,500

80,5

94,855

7 (7*)

2. Англия

14,250

14,928

20,071

22,642

11,571

81

83,462

7 (7)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

10,714

75

66,784

7 (7)

4. Италия

11,500

14,250

17,333

12,642

8,357

58,5

64,082

7 (6)

5. Франция

11,083

14,416

11,500

10,583

6,833

41

54,415

6 (5)

6. Португалия

10,500

8,083

9,666

10,900

8,100

40,5

47,249

5 (5)

7. Россия

11,500

9,200

12,600

7,583

4,333

26

45,216

6 (4)

8. Бельгия

7,400

12,500

2,600

7,800

6,600

33

36,900

5 (4)

9. Голландия

5,750

9,100

2,900

8,600

8,600

43

34,950

5 (4)

10. Украина

9,800

5,500

8,000

5,600

4,400

22

33,300

5 (3)

11. Турция

6,600

9,700

6,800

5,500

3,800

19

32,400

5 (4)

12. Австрия

3,800

7,375

9,750

6,200

4,400

22

31,525

5 (3)

13. Дания

5,500

8,500

5,250

4,875

3,375

13,5

27,500

4 (1)

14. Чехия

7,300

5,500

5,500

6,500

2,500

12,5

27,300

5 (1)

15. Шотландия

3,000

4,375

4,000

6,750

8,250

33

26,375

4 (2)

16. Кипр

3,000

5,500

7,000

6,125

4,625

18,5

26,250

4 (1)

17. Греция

5,400

5,800

5,100

5,100

3,900

19,5

25,300

5 (1)

18. Сербия

4,250

2,875

6,375

6,000

5,500

22

25,000

4 (2)

19. Хорватия

4,500

5,125

5,125

5,750

4,375

17,5

24,875

4 (1)

20. Швейцария

5,300

4,300

6,500

3,900

3,600

18

23,600

5 (3)

21. Швеция

4,750

2,750

5,375

4,125

5,250

21

22,250

4 (1)

22. Норвегия

7,250

1,375

4,000

5,375

3,500

14

21,500

4 (1)

23. Израиль

2,250

6,750

5,625

2,625

2,375

9,5

19,625

4 (0)

24. Казахстан

4,625

2,750

4,250

4,250

3,375

13,5

19,250

4 (1)

25. Белоруссия

5,125

3,000

3,250

5,000

2,500

10

18,875

4 (0)

26. Азербайджан

4,375

4,250

4,375

2,375

3,125

12,5

18,500

4 (1)

27. Болгария

1,000

4,250

4,000

4,000

3,875

15,5

17,125

4 (1)

28. Польша

5,500

3,875

2,875

2,250

2,125

8,5

16,625

4 (0)

29. Словакия

3,750

2,125

1,875

5,125

3,000

12

15,875

4 (1)

30. Румыния

2,250

3,300

2,900

2,375

4,875

19,5

15,700

4 (1)

31. Лихтенштейн

5,000

2,500

2,000

1,500

2,500

2,5

13,500

1 (0)

32. Словения

1,000

2,250

4,625

3,125

2,000

8

13,000

4 (0)

33. Венгрия

1,625

1,875

1,625

3,250

4,250

17

12,625

4 (1)

34. Литва

0,750

0,500

2,375

2,625

1,625

6,5

7,875

4 (0)

35. Люксембург

0,750

0,750

0,875

2,625

2,750

11

7,750

4 (1)

36. Армения

1,625

1,125

0,625

1,500

2,750

11

7,625

4 (0)

37. Латвия

1,625

1,375

0,750

1,625

2,250

9

7,625

4 (0)

38. Албания

2,125

0,875

2,625

1,000

0,750

3

7,375

4 (0)

39. Сев.Македония

1,500

1,250

3,125

1,000

0,500

2

7,375

4 (0)

40. Босния

1,500

0,500

1,375

2,000

1,500

6

6,875

4 (0)

41. Молдавия

1,250

0,875

2,750

1,125

0,750

3

6,750

4 (0)

42. Ирландия

0,700

2,625

1,125

1,000

1,250

5

6,700

4 (0)

43. Финляндия

1,000

1,750

1,250

0,875

1,625

6,5

6,500

4 (0)

44. Грузия

0,625

1,125

0,125

1,625

2,250

9

5,750

4 (0)

45. Мальта

0,875

1,250

1,375

1,500

0,750

3

5,750

4 (0)

46. Исландия

1,125

1,000

1,125

1,500

0,625

2,5

5,375

4 (0)

47. Уэльс

1,500

1,000

0,500

1,000

1,000

4

5,000

4 (0)

48. Сев.Ирландия

0,750

0,500

0,750

0,500

2,375

9,5

4,875

4 (0)

49. Гибралтар

0,750

1,500

0,500

1,000

1,000

3

4,750

3 (0)

50. Черногория

1,000

0,875

1,125

0,375

1,000

4

4,375

4 (0)

51. Эстония

1,000

1,375

0,625

0,500

0,875

3,5

4,375

4 (0)

52. Косово

0,000

0,000

0,000

2,500

1,500

3

4,000

2 (0)

53. Фареры

0,375

0,375

0,750

1,125

1,125

4,5

3,750

4 (0)

54. Андорра

0,166

0,166

0,166

0,833

1,500

4,5

2,831

3 (0)

55. Сан-Марино

0,000

0,000

0,166

0,500

0,000

0

0,666

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

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