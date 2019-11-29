Рейтинг УЕФА: теперь набранных очков уже мало. Португалия уходит в отрыв

Пяти очков, набранных «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было после 4-го тура еврокубков. У конкурента одержали победы «Порту» и «Спортинг», а «Бенфика», «Гимарайнш» и «Брага» сыграли вничью. Отрыв португальцев, таким образом, увеличился. Теперь он равен 2,033 балла или 13 зачетным очкам. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Зенит ЛЧ 21,55 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 10,11 4. ЦСКА ЛЕ 3,30 5. Спартак ЛЕ 0,58 6. Арсенал ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 5 4 9 2. Локомотив ЛЧ 2 4 6 3. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 7 0 7 4. Спартак ЛЕ 2 0 2 5. ЦСКА ЛЕ 2 0 2 6. Арсенал ЛЕ 0 0 0

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в рейтинге сезона.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 11,500 80,5 94,855 7 (7*) 2. Англия 14,250 14,928 20,071 22,642 11,571 81 83,462 7 (7) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 10,714 75 66,784 7 (7) 4. Италия 11,500 14,250 17,333 12,642 8,357 58,5 64,082 7 (6) 5. Франция 11,083 14,416 11,500 10,583 6,833 41 54,415 6 (5) 6. Португалия 10,500 8,083 9,666 10,900 8,100 40,5 47,249 5 (5) 7. Россия 11,500 9,200 12,600 7,583 4,333 26 45,216 6 (4) 8. Бельгия 7,400 12,500 2,600 7,800 6,600 33 36,900 5 (4) 9. Голландия 5,750 9,100 2,900 8,600 8,600 43 34,950 5 (4) 10. Украина 9,800 5,500 8,000 5,600 4,400 22 33,300 5 (3) 11. Турция 6,600 9,700 6,800 5,500 3,800 19 32,400 5 (4) 12. Австрия 3,800 7,375 9,750 6,200 4,400 22 31,525 5 (3) 13. Дания 5,500 8,500 5,250 4,875 3,375 13,5 27,500 4 (1) 14. Чехия 7,300 5,500 5,500 6,500 2,500 12,5 27,300 5 (1) 15. Шотландия 3,000 4,375 4,000 6,750 8,250 33 26,375 4 (2) 16. Кипр 3,000 5,500 7,000 6,125 4,625 18,5 26,250 4 (1) 17. Греция 5,400 5,800 5,100 5,100 3,900 19,5 25,300 5 (1) 18. Сербия 4,250 2,875 6,375 6,000 5,500 22 25,000 4 (2) 19. Хорватия 4,500 5,125 5,125 5,750 4,375 17,5 24,875 4 (1) 20. Швейцария 5,300 4,300 6,500 3,900 3,600 18 23,600 5 (3) 21. Швеция 4,750 2,750 5,375 4,125 5,250 21 22,250 4 (1) 22. Норвегия 7,250 1,375 4,000 5,375 3,500 14 21,500 4 (1) 23. Израиль 2,250 6,750 5,625 2,625 2,375 9,5 19,625 4 (0) 24. Казахстан 4,625 2,750 4,250 4,250 3,375 13,5 19,250 4 (1) 25. Белоруссия 5,125 3,000 3,250 5,000 2,500 10 18,875 4 (0) 26. Азербайджан 4,375 4,250 4,375 2,375 3,125 12,5 18,500 4 (1) 27. Болгария 1,000 4,250 4,000 4,000 3,875 15,5 17,125 4 (1) 28. Польша 5,500 3,875 2,875 2,250 2,125 8,5 16,625 4 (0) 29. Словакия 3,750 2,125 1,875 5,125 3,000 12 15,875 4 (1) 30. Румыния 2,250 3,300 2,900 2,375 4,875 19,5 15,700 4 (1) 31. Лихтенштейн 5,000 2,500 2,000 1,500 2,500 2,5 13,500 1 (0) 32. Словения 1,000 2,250 4,625 3,125 2,000 8 13,000 4 (0) 33. Венгрия 1,625 1,875 1,625 3,250 4,250 17 12,625 4 (1) 34. Литва 0,750 0,500 2,375 2,625 1,625 6,5 7,875 4 (0) 35. Люксембург 0,750 0,750 0,875 2,625 2,750 11 7,750 4 (1) 36. Армения 1,625 1,125 0,625 1,500 2,750 11 7,625 4 (0) 37. Латвия 1,625 1,375 0,750 1,625 2,250 9 7,625 4 (0) 38. Албания 2,125 0,875 2,625 1,000 0,750 3 7,375 4 (0) 39. Сев.Македония 1,500 1,250 3,125 1,000 0,500 2 7,375 4 (0) 40. Босния 1,500 0,500 1,375 2,000 1,500 6 6,875 4 (0) 41. Молдавия 1,250 0,875 2,750 1,125 0,750 3 6,750 4 (0) 42. Ирландия 0,700 2,625 1,125 1,000 1,250 5 6,700 4 (0) 43. Финляндия 1,000 1,750 1,250 0,875 1,625 6,5 6,500 4 (0) 44. Грузия 0,625 1,125 0,125 1,625 2,250 9 5,750 4 (0) 45. Мальта 0,875 1,250 1,375 1,500 0,750 3 5,750 4 (0) 46. Исландия 1,125 1,000 1,125 1,500 0,625 2,5 5,375 4 (0) 47. Уэльс 1,500 1,000 0,500 1,000 1,000 4 5,000 4 (0) 48. Сев.Ирландия 0,750 0,500 0,750 0,500 2,375 9,5 4,875 4 (0) 49. Гибралтар 0,750 1,500 0,500 1,000 1,000 3 4,750 3 (0) 50. Черногория 1,000 0,875 1,125 0,375 1,000 4 4,375 4 (0) 51. Эстония 1,000 1,375 0,625 0,500 0,875 3,5 4,375 4 (0) 52. Косово 0,000 0,000 0,000 2,500 1,500 3 4,000 2 (0) 53. Фареры 0,375 0,375 0,750 1,125 1,125 4,5 3,750 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,166 0,833 1,500 4,5 2,831 3 (0) 55. Сан-Марино 0,000 0,000 0,166 0,500 0,000 0 0,666 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.