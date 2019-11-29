Рейтинг УЕФА: теперь набранных очков уже мало. Португалия уходит в отрыв
Пяти очков, набранных «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА в зачет рейтинга УЕФА, не хватило, чтобы удержать то отставание от Португалии, что было после 4-го тура еврокубков. У конкурента одержали победы «Порту» и «Спортинг», а «Бенфика», «Гимарайнш» и «Брага» сыграли вничью. Отрыв португальцев, таким образом, увеличился. Теперь он равен 2,033 балла или 13 зачетным очкам. В этом сезоне отыграть его невозможно. Потому что у нас в еврокубках осталось четыре команды (а скоро будет еще меньше), а конкуренты пока сохранили все пять. И набранные очки у нас делятся на шесть, у португальцев — на пять.
Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
21,55
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
10,11
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,30
|
5. Спартак
|
ЛЕ
|
0,58
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир ЛЧ выплачивается 15,25 миллиона, за победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир ЛЕ добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
2. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
3. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
0
|
7
|
4. Спартак
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
5. ЦСКА
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 17-е место в рейтинге сезона.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
11,500
|
80,5
|
94,855
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
11,571
|
81
|
83,462
|
7 (7)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
10,714
|
75
|
66,784
|
7 (7)
|
4. Италия
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
12,642
|
8,357
|
58,5
|
64,082
|
7 (6)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
10,583
|
6,833
|
41
|
54,415
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
10,900
|
8,100
|
40,5
|
47,249
|
5 (5)
|
7. Россия
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
7,583
|
4,333
|
26
|
45,216
|
6 (4)
|
8. Бельгия
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
7,800
|
6,600
|
33
|
36,900
|
5 (4)
|
9. Голландия
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
8,600
|
8,600
|
43
|
34,950
|
5 (4)
|
10. Украина
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
5,600
|
4,400
|
22
|
33,300
|
5 (3)
|
11. Турция
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
5,500
|
3,800
|
19
|
32,400
|
5 (4)
|
12. Австрия
|
3,800
|
7,375
|
9,750
|
6,200
|
4,400
|
22
|
31,525
|
5 (3)
|
13. Дания
|
5,500
|
8,500
|
5,250
|
4,875
|
3,375
|
13,5
|
27,500
|
4 (1)
|
14. Чехия
|
7,300
|
5,500
|
5,500
|
6,500
|
2,500
|
12,5
|
27,300
|
5 (1)
|
15. Шотландия
|
3,000
|
4,375
|
4,000
|
6,750
|
8,250
|
33
|
26,375
|
4 (2)
|
16. Кипр
|
3,000
|
5,500
|
7,000
|
6,125
|
4,625
|
18,5
|
26,250
|
4 (1)
|
17. Греция
|
5,400
|
5,800
|
5,100
|
5,100
|
3,900
|
19,5
|
25,300
|
5 (1)
|
18. Сербия
|
4,250
|
2,875
|
6,375
|
6,000
|
5,500
|
22
|
25,000
|
4 (2)
|
19. Хорватия
|
4,500
|
5,125
|
5,125
|
5,750
|
4,375
|
17,5
|
24,875
|
4 (1)
|
20. Швейцария
|
5,300
|
4,300
|
6,500
|
3,900
|
3,600
|
18
|
23,600
|
5 (3)
|
21. Швеция
|
4,750
|
2,750
|
5,375
|
4,125
|
5,250
|
21
|
22,250
|
4 (1)
|
22. Норвегия
|
7,250
|
1,375
|
4,000
|
5,375
|
3,500
|
14
|
21,500
|
4 (1)
|
23. Израиль
|
2,250
|
6,750
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
9,5
|
19,625
|
4 (0)
|
24. Казахстан
|
4,625
|
2,750
|
4,250
|
4,250
|
3,375
|
13,5
|
19,250
|
4 (1)
|
25. Белоруссия
|
5,125
|
3,000
|
3,250
|
5,000
|
2,500
|
10
|
18,875
|
4 (0)
|
26. Азербайджан
|
4,375
|
4,250
|
4,375
|
2,375
|
3,125
|
12,5
|
18,500
|
4 (1)
|
27. Болгария
|
1,000
|
4,250
|
4,000
|
4,000
|
3,875
|
15,5
|
17,125
|
4 (1)
|
28. Польша
|
5,500
|
3,875
|
2,875
|
2,250
|
2,125
|
8,5
|
16,625
|
4 (0)
|
29. Словакия
|
3,750
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
3,000
|
12
|
15,875
|
4 (1)
|
30. Румыния
|
2,250
|
3,300
|
2,900
|
2,375
|
4,875
|
19,5
|
15,700
|
4 (1)
|
31. Лихтенштейн
|
5,000
|
2,500
|
2,000
|
1,500
|
2,500
|
2,5
|
13,500
|
1 (0)
|
32. Словения
|
1,000
|
2,250
|
4,625
|
3,125
|
2,000
|
8
|
13,000
|
4 (0)
|
33. Венгрия
|
1,625
|
1,875
|
1,625
|
3,250
|
4,250
|
17
|
12,625
|
4 (1)
|
34. Литва
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
6,5
|
7,875
|
4 (0)
|
35. Люксембург
|
0,750
|
0,750
|
0,875
|
2,625
|
2,750
|
11
|
7,750
|
4 (1)
|
36. Армения
|
1,625
|
1,125
|
0,625
|
1,500
|
2,750
|
11
|
7,625
|
4 (0)
|
37. Латвия
|
1,625
|
1,375
|
0,750
|
1,625
|
2,250
|
9
|
7,625
|
4 (0)
|
38. Албания
|
2,125
|
0,875
|
2,625
|
1,000
|
0,750
|
3
|
7,375
|
4 (0)
|
39. Сев.Македония
|
1,500
|
1,250
|
3,125
|
1,000
|
0,500
|
2
|
7,375
|
4 (0)
|
40. Босния
|
1,500
|
0,500
|
1,375
|
2,000
|
1,500
|
6
|
6,875
|
4 (0)
|
41. Молдавия
|
1,250
|
0,875
|
2,750
|
1,125
|
0,750
|
3
|
6,750
|
4 (0)
|
42. Ирландия
|
0,700
|
2,625
|
1,125
|
1,000
|
1,250
|
5
|
6,700
|
4 (0)
|
43. Финляндия
|
1,000
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
1,625
|
6,5
|
6,500
|
4 (0)
|
44. Грузия
|
0,625
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
2,250
|
9
|
5,750
|
4 (0)
|
45. Мальта
|
0,875
|
1,250
|
1,375
|
1,500
|
0,750
|
3
|
5,750
|
4 (0)
|
46. Исландия
|
1,125
|
1,000
|
1,125
|
1,500
|
0,625
|
2,5
|
5,375
|
4 (0)
|
47. Уэльс
|
1,500
|
1,000
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
4
|
5,000
|
4 (0)
|
48. Сев.Ирландия
|
0,750
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
9,5
|
4,875
|
4 (0)
|
49. Гибралтар
|
0,750
|
1,500
|
0,500
|
1,000
|
1,000
|
3
|
4,750
|
3 (0)
|
50. Черногория
|
1,000
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1,000
|
4
|
4,375
|
4 (0)
|
51. Эстония
|
1,000
|
1,375
|
0,625
|
0,500
|
0,875
|
3,5
|
4,375
|
4 (0)
|
52. Косово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,500
|
1,500
|
3
|
4,000
|
2 (0)
|
53. Фареры
|
0,375
|
0,375
|
0,750
|
1,125
|
1,125
|
4,5
|
3,750
|
4 (0)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
1,500
|
4,5
|
2,831
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0,000
|
0,000
|
0,166
|
0,500
|
0,000
|
0
|
0,666
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.