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Геннадий Орлов: «Может, кому-то завидно, что Дзюбу так любят в народе?»

28 ноября 2019, 20:35
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об игре форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче Лиги чемпионов против «Лиона» (2:0).

— Фанаты травили Дзюбу всю неделю, а он сначала забил «Рубину», теперь «Лиону». Его не сломить?

— Дзюба — боец! Практика мирового футбола показывает, что у звезд есть недруги. И мы это ощущаем по тому же Артему. Может быть, кому-то завидно, что Дзюбу так любят в народе? Посмотрите, как дети с ним фотографируются, девушки. Это лидер сборной. А тут такие кричалки...

Причем приехать за границу, на сборную — и такое устроить... Ребята, ну вы хоть немного соображайте, что вы творите. Артем молодец, не обращает внимания на такие вещи, продолжает забивать, приносить пользу. Хотя, конечно, ему обидно. Но что тут поделаешь... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/28-noyabrya-zenit-lion-2-0-gruppovoy-turnir-ligi-chempionov-mnenie-gennadiya-orlova-spartak-1615608/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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