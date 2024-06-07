Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
Футбольный сезон в России завершен — а значит, пора подводить итоги. Как и в прошлые годы, я решил ограничиться пятью номинациями.
Команда сезона
«Зенит»
Еще за тур до окончания чемпионата фаворит в этой номинации был очевиден. Но «Динамо» внезапно сдулось в Краснодаре и откатилось на третье место. А «Зенит» на классе дожал «Ростов» и снова завоевал золото. Неделю спустя в Петербург отправился и Кубок России. С учетом победы в Суперкубке получился требл!
Три трофея за сезон — впечатляющий результат. В то же время — все на тоненького. Чемпионство вырвали «на флажке», ЦСКА в Суперкубке обыграли в серии пенальти, до нее же чуть не дошло и в финале Кубка с «Балтикой».
В чем проблема «Зенита»? Его уже изучили. Все знают, как против него играть. Обороняются низким блоком и терпеливо ждут шанса на контратаках.
Пока был Малком, взламывать редуты было проще. Он же мог из ничего создать голевой момент. А если вдруг у бразильца не шла игра, приносил пользу хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров. Сегодня в распоряжении Семака такого футболиста нет.
Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.
Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!
Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.
Самый капризный из этой компании — Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками... Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо.
Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?
Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример — «Реал» при Анчелотти. А в России — «Зенит» времен Семака.
Отличительная черта этих команд — способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.
Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил.
«Динамо» такими качествами пока не обладает. Там собраны футболисты, которые за карьеру ничего не выигрывали. Вот и дрогнули в последний момент, хотя в Краснодаре устраивала даже ничья.
Тренер сезона
Марцел Личка
Наверняка многие со мной не согласятся. Скажут — ну какой Личка? У него лишь бронза, а Семак в России выиграл все.
Но чех за год проделал феноменальную работу. Принял команду на девятом месте — и едва не вывел в чемпионы! И это при отсутствии надежного вратаря!
Зимой на сборах в Турции «Рубин» дважды жил с «Динамо» в одном отеле. Так что я видел, какой футбол выстраивает Личка. Импонирует его ставка на атаку, желание навязывать свою игру. Разве что дома с «Зенитом» команда неожиданно окопалась у своей штрафной, пытаясь подловить соперника на контратаке.
Но это исключение. В других матчах динамовцы играли в открытый футбол. Приятно смотреть.
А как при Личке раскрылись Тюкавин и Нгамале? Тренер нашел общий язык с Карраскалем, подобрал новую позицию Лаксальту, который забетонировал центр поля... Осталось летом взять классного голкипера и укрепить оборону. Тогда в чемпионской гонке у «Динамо» будут хорошие шансы на победу.
Игрок сезона
Максим Глушенков
На премии, посвященной итогам сезона, лучшим игроком РПЛ признали Тюкавина, который набрал 24 очка (15+9) по системе «гол+пас». У Кассьерры, главного снайпера чемпионата, на очко больше — 21+4.
Но для меня номер один в минувшем сезоне — Глушенков. Пусть забил всего 6 мячей, зато стал лучшим распасовщиком лиги! Сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Лоськова и Халка.
Тот же Тюкавин — классический центрфорвард, игрок штрафной, а вот Глушенков более разноплановый. Очень техничный, играет в оттяжке. Может и протащить мяч, и отдать, и забить. Конечно, теперь было бы интересно посмотреть на него в составе сборной, но из-за травмы Максим пропустит матч с Белоруссией. Жаль.
Если выбирать между Тюкавиным и Кассьеррой, на второе место поставлю Костю. Да, колумбиец забил на шесть мячей больше, сотворил пента-трик в Грозном. Но у него и партнеры потрясающие. Которые так выкатывают мяч в штрафной, что остается просто подставить ногу. Окружали бы эти фантазисты Тюкавина, он бы наколотил не 15, а 25!
Открытие сезона
Мирлинд Даку
Обратил внимание, что многие в этой номинации называют полузащитника ЦСКА Файзуллаева. Он действительно провел неплохой сезон, стал великолепным приобретением для клуба по соотношению «цена — качество». И все-таки для меня главное открытие сезона — форвард «Рубина» Даку.
О таких нападающих говорят: на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! Вдобавок в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.
По нему сразу было видно — форвард классный. Но несколько месяцев ушло на адаптацию, поэтому в первой половине сезона забил всего четыре мяча. Когда же освоился в команде, результативность резко возросла. Даку заслуженно попал в заявку сборной Албании на Евро-2024 и, думаю, там многих удивит.
К парню и по человеческим качествам никаких вопросов. Добродушный, компанейский. В этом сезоне в «Рубине» вообще сложился замечательный коллектив. Ни одной «крысы».
Разочарование сезона
«Урал»
Какой старт выдал «Урал»! В первых пяти турах одержал четыре победы и делил первое место с «Краснодаром»! Разве можно было предположить в тот момент, что весной екатеринбуржцы попрощаются с РПЛ?
В нынешнем сезоне мы встречались с ними и в чемпионате, и в Кубке. Все матчи получились боевыми, ни в одном «Урал» даже близко не напоминал претендента на вылет. Казалось, команда крепкая, духовитая, с четким рисунком игры. И вдруг такое фиаско... Единственное объяснение — отсутствие забивного форварда. Потому и голы весь сезон давались с трудом.
Досадно, что, помимо Екатеринбурга, мы потеряли еще два стадиона-участника ЧМ-2018 — в Сочи и Калининграде. Плюс к ним едва не добавился Нижний Новгород, чудом спасшийся в стыках.
Кстати, «Сочи» с «Балтикой» весной тоже не выглядели обреченно. Но первые поздновато спохватились, затеяв тотальную перезагрузку состава. А вторым не хватило прагматизма.
Сергей Игнашевич создал очень симпатичную команду, которая всегда старалась играть в футбол. Но бывают матчи, когда нужно большими силами отойти назад, выставить «автобус» и не стесняться выносить мяч в сторону трибун. Пусть кто-то критикует — плевать! Три очка важнее. Что ж, для Игнашевича этот сезон наверняка станет уроком.
Символическая сборная РПЛ
Ну и напоследок моя версия символической сборной по итогам сезона. За основу взял схему 4-3-3.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4