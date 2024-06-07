Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»

Авторская колонка хавбека «Рубина», экс-полузащитника сборной России — специально для «СЭ».

Футбольный сезон в России завершен — а значит, пора подводить итоги. Как и в прошлые годы, я решил ограничиться пятью номинациями.

Команда сезона

«Зенит»

Еще за тур до окончания чемпионата фаворит в этой номинации был очевиден. Но «Динамо» внезапно сдулось в Краснодаре и откатилось на третье место. А «Зенит» на классе дожал «Ростов» и снова завоевал золото. Неделю спустя в Петербург отправился и Кубок России. С учетом победы в Суперкубке получился требл!

Три трофея за сезон — впечатляющий результат. В то же время — все на тоненького. Чемпионство вырвали «на флажке», ЦСКА в Суперкубке обыграли в серии пенальти, до нее же чуть не дошло и в финале Кубка с «Балтикой».

В чем проблема «Зенита»? Его уже изучили. Все знают, как против него играть. Обороняются низким блоком и терпеливо ждут шанса на контратаках.

Пока был Малком, взламывать редуты было проще. Он же мог из ничего создать голевой момент. А если вдруг у бразильца не шла игра, приносил пользу хотя бы тем, что отвлекал внимание защитников и освобождал пространство для партнеров. Сегодня в распоряжении Семака такого футболиста нет.

Не думаю, что Барриосу, Дугласу Сантосу, Венделу и Клаудиньо, которые уже не раз выигрывали золото, в Питере стало скучновато. Поверьте, там такие бонусы за трофеи, что это никому не может надоесть.

Барриос точно требований к себе не снижает. Вот Дуглас, как выяснилось, не железный. Одна травма, другая... Из-за этого периодически проседал левый фланг, поскольку Кругового в январе перевели во вторую команду. Ну а в остальном какие к бразильскому защитнику претензии? Боец!

Вендел тоже не производит впечатления человека, которому все до фонаря. Наоборот, кажется, что он по-прежнему голоден до побед.

Самый капризный из этой компании — Клаудиньо. Пижонит, иногда пешком по полю ходит. Постоянно спорит с судьями. При заменах открыто выражает недовольство. Бубнит, размахивает руками... Даже у Вендела гонора поменьше. В первый сезон мы видели совсем другого Клаудиньо.

Так почему же и в этом году никто не смог сбросить петербуржцев с пьедестала?

Просто есть команды, не понаслышке знающие, что такое чемпионский характер, дух победителя. Самый яркий пример — «Реал» при Анчелотти. А в России — «Зенит» времен Семака.

Отличительная черта этих команд — способность перевернуть игру, когда многое не получается. Но парни не паникуют, спокойно гнут свою линию, стараясь выжать максимум из любого микроэпизода. Или стандарта.

Это называется ментальный запас прочности. На нем-то «Зенит» до требла и докатил.

«Динамо» такими качествами пока не обладает. Там собраны футболисты, которые за карьеру ничего не выигрывали. Вот и дрогнули в последний момент, хотя в Краснодаре устраивала даже ничья.

Тренер сезона

Марцел Личка

Наверняка многие со мной не согласятся. Скажут — ну какой Личка? У него лишь бронза, а Семак в России выиграл все.

Но чех за год проделал феноменальную работу. Принял команду на девятом месте — и едва не вывел в чемпионы! И это при отсутствии надежного вратаря!

Зимой на сборах в Турции «Рубин» дважды жил с «Динамо» в одном отеле. Так что я видел, какой футбол выстраивает Личка. Импонирует его ставка на атаку, желание навязывать свою игру. Разве что дома с «Зенитом» команда неожиданно окопалась у своей штрафной, пытаясь подловить соперника на контратаке.

Но это исключение. В других матчах динамовцы играли в открытый футбол. Приятно смотреть.

А как при Личке раскрылись Тюкавин и Нгамале? Тренер нашел общий язык с Карраскалем, подобрал новую позицию Лаксальту, который забетонировал центр поля... Осталось летом взять классного голкипера и укрепить оборону. Тогда в чемпионской гонке у «Динамо» будут хорошие шансы на победу.

Максим Глушенков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Игрок сезона

Максим Глушенков

На премии, посвященной итогам сезона, лучшим игроком РПЛ признали Тюкавина, который набрал 24 очка (15+9) по системе «гол+пас». У Кассьерры, главного снайпера чемпионата, на очко больше — 21+4.

Но для меня номер один в минувшем сезоне — Глушенков. Пусть забил всего 6 мячей, зато стал лучшим распасовщиком лиги! Сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Лоськова и Халка.

Тот же Тюкавин — классический центрфорвард, игрок штрафной, а вот Глушенков более разноплановый. Очень техничный, играет в оттяжке. Может и протащить мяч, и отдать, и забить. Конечно, теперь было бы интересно посмотреть на него в составе сборной, но из-за травмы Максим пропустит матч с Белоруссией. Жаль.

Если выбирать между Тюкавиным и Кассьеррой, на второе место поставлю Костю. Да, колумбиец забил на шесть мячей больше, сотворил пента-трик в Грозном. Но у него и партнеры потрясающие. Которые так выкатывают мяч в штрафной, что остается просто подставить ногу. Окружали бы эти фантазисты Тюкавина, он бы наколотил не 15, а 25!

Мирлинд Даку. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Открытие сезона

Мирлинд Даку

Обратил внимание, что многие в этой номинации называют полузащитника ЦСКА Файзуллаева. Он действительно провел неплохой сезон, стал великолепным приобретением для клуба по соотношению «цена — качество». И все-таки для меня главное открытие сезона — форвард «Рубина» Даку.

О таких нападающих говорят: на поле умеет все. Замкнуть прострел? Пожалуйста. На своей половине поля зацепиться за мяч, добежать с ним до чужой штрафной и пробить неотразимо для вратаря? Легко! Вдобавок в каждом матче выполняет громадный объем черновой работы.

По нему сразу было видно — форвард классный. Но несколько месяцев ушло на адаптацию, поэтому в первой половине сезона забил всего четыре мяча. Когда же освоился в команде, результативность резко возросла. Даку заслуженно попал в заявку сборной Албании на Евро-2024 и, думаю, там многих удивит.

К парню и по человеческим качествам никаких вопросов. Добродушный, компанейский. В этом сезоне в «Рубине» вообще сложился замечательный коллектив. Ни одной «крысы».

Разочарование сезона

«Урал»

Какой старт выдал «Урал»! В первых пяти турах одержал четыре победы и делил первое место с «Краснодаром»! Разве можно было предположить в тот момент, что весной екатеринбуржцы попрощаются с РПЛ?

В нынешнем сезоне мы встречались с ними и в чемпионате, и в Кубке. Все матчи получились боевыми, ни в одном «Урал» даже близко не напоминал претендента на вылет. Казалось, команда крепкая, духовитая, с четким рисунком игры. И вдруг такое фиаско... Единственное объяснение — отсутствие забивного форварда. Потому и голы весь сезон давались с трудом.

Досадно, что, помимо Екатеринбурга, мы потеряли еще два стадиона-участника ЧМ-2018 — в Сочи и Калининграде. Плюс к ним едва не добавился Нижний Новгород, чудом спасшийся в стыках.

Кстати, «Сочи» с «Балтикой» весной тоже не выглядели обреченно. Но первые поздновато спохватились, затеяв тотальную перезагрузку состава. А вторым не хватило прагматизма.

Сергей Игнашевич создал очень симпатичную команду, которая всегда старалась играть в футбол. Но бывают матчи, когда нужно большими силами отойти назад, выставить «автобус» и не стесняться выносить мяч в сторону трибун. Пусть кто-то критикует — плевать! Три очка важнее. Что ж, для Игнашевича этот сезон наверняка станет уроком.

Символическая сборная РПЛ

Ну и напоследок моя версия символической сборной по итогам сезона. За основу взял схему 4-3-3.