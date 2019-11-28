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Санчо начал матч с «Барселоной» в запасе, потому что опоздал на командную установку

28 ноября 2019, 16:47
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Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Джейдон Санчо начал матч группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:3) в запасе. Главный тренер немецкий команды Люсьен Фавр решил не выпускать игрока на поле с первых минут, так как Санчо опоздал на командную установку, сообщает Sky in Germany.

Ранее тренер заменил нападающего на 36-й минуте матча чемпионата Германии с «Баварией» (0:4), так как посчитал, что футболист не проявляет должного старания на поле.

Кроме того, Санчо был оштрафован в октябре и пропустил матч против «Боруссии» из Менхегладбаха (1:0), так как с опозданием вернулся из расположения сборной.

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