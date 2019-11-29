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Левандовски — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

15:54
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует сайт УЕФА. 31-летний поляк забил четыре гола в выездном матче группового турнира против «Црвены Звезды» (6:0).

На звание лучшего также претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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