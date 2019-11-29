Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует сайт УЕФА. 31-летний поляк забил четыре гола в выездном матче группового турнира против «Црвены Звезды» (6:0).

На звание лучшего также претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси, вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.