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Облак считает, что «Атлетико» заслуживал лучшего результата в ответном матче с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Атлетико» Ян Облак проокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Как жаль, что мы не прошли в полуфинал. Это досадно. Я действительно считаю, что мы показали хорошую игру и заслуживали лучшего результата. Мы отдали все силы, мы могли победить. В первом матче «Сити» был намного лучше нас — в этой игре мы были намного лучше. В двух матчах у нас было больше шансов забить, чем у них, но этого оказалось недостаточно.

Поддержка со стороны наших болельщиков была невероятной. Они нам очень помогли. Мне остается только гадать, чего бы мы добились, если бы игра перешла в дополнительное время. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на полную», — цитирует пресс-служба УЕФА Облака.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».

Ян Облак
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
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