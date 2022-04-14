Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Мадриде.

После финального свистка в подтрибунном помещении стадиона «Ванда Метрополитано» произошла потасовка между игроками. Они едва не устроили драку в подтрибунном помещении. В ситуацию вмешались работники арены.

Напомним, в концовке встречи между игроками началась потасовка на поле, результатом которой стала желтые карточки Стефану Савичу и Натану Аке, а также удаление защитника «матрасников» Фелипе.

В первом матче «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом, поэтому вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Следующим соперником команды Хосепа Гвардиолы будет «Реал», который прошел «Челси».