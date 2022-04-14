Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:08

Родриго, Левандовски, Фирмино и Маунт претендуют на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Фирмино.
Фото Reuters

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В список попал второй гол полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ответной встрече с «Бенфикой» (3:3) в четвертьфинале турнира. По сумме двух матчей (6:4) английский клуб вышел в полуфинал ЛЧ.

Гол форварда «Баварии» Роберта Левандовски в ворота «Вильярреала» (1:1), который не спас команду от вылета из Лиги чемпионов.

Гол форварда «Реала» Родриго с передачи Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала с «Челси» (2:3 ДВ).

Забитый мяч хавбека «Челси» Мейсона Маунта в ворота «Реала» (3:2 ДВ) также претендует на лучший гол недели. Победа в ответной встрече не помогла английскому клубу выйти в 1/2 финала ЛЧ.

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — с «Вильярреалом».

Первые матчи состоятся 26 и 27 апреля, ответные встречи — 3 и 4 мая.

Мейсон Маунт
Роберт Левандовски
Роберту Фирмину
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
ФК Реал
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Облак считает, что «Атлетико» заслуживал лучшего результата в ответном матче с «Манчестер Сити»

«Горжусь тем, чего мы добились». Симеоне — о противостоянии с «Манчестер Сити»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости