Родриго, Левандовски, Фирмино и Маунт претендуют на лучший гол недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

В список попал второй гол полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ответной встрече с «Бенфикой» (3:3) в четвертьфинале турнира. По сумме двух матчей (6:4) английский клуб вышел в полуфинал ЛЧ.

Гол форварда «Баварии» Роберта Левандовски в ворота «Вильярреала» (1:1), который не спас команду от вылета из Лиги чемпионов.

Гол форварда «Реала» Родриго с передачи Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала с «Челси» (2:3 ДВ).

Забитый мяч хавбека «Челси» Мейсона Маунта в ворота «Реала» (3:2 ДВ) также претендует на лучший гол недели. Победа в ответной встрече не помогла английскому клубу выйти в 1/2 финала ЛЧ.

В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» — с «Вильярреалом».

Первые матчи состоятся 26 и 27 апреля, ответные встречи — 3 и 4 мая.