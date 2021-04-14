Неймар: «ПСЖ» играл с великой командой, но мы и сами обладаем большим величием»

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы — реальная команда, и каждый из нас достоин поздравлений, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Главное, что мы прошли дальше. Мы в полуфинале, но хотим забраться еще выше.

Я очень рад. Мы играли против великой команды, но мы и сами обладаем большим величием. Мы выбили чемпиона Европы, но должны теперь поработать пуще прежнего».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».