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Неймар: «ПСЖ» играл с великой командой, но мы и сами обладаем большим величием»

01:42
Неймар. Фото L'Еquipe.
Неймар. Фото L&#039;Еquipe.
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Форвард «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями после матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1). В первой игре парижане победили 3:2 и по сумме двух матчей вышли в полуфинал.

«Мы — реальная команда, и каждый из нас достоин поздравлений, — цитирует бразильца официальный сайт УЕФА 14 апреля. — Главное, что мы прошли дальше. Мы в полуфинале, но хотим забраться еще выше.

Я очень рад. Мы играли против великой команды, но мы и сами обладаем большим величием. Мы выбили чемпиона Европы, но должны теперь поработать пуще прежнего».

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Боруссия».

ПСЖ - Бавария

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029490--paris-vs-bayern/#

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры